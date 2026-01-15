Milano Cortina: ci voleva la protesta degli Olimpionici per fare retromarcia?

La levata di scudi degli Eroi snobbati nella scelta dei 10.0001 tedofori ha scatenato l'ira del governo e costretto organizzatori e Coni a rassicurare sulla presenza dei grandi atleti all'inaugurazione dei Giochi. Ma Thoeni dice: "Staremo a vedere"

