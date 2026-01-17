Tuttosport.com
“Quale neve, lo sport è la figa”: Olimpiadi, Massimo Boldi silurato dai tedofori di Milano-Cortina

“Ha espresso opinioni ritenute incompatibili con i valori e con i principi che guidano il nostro lavoro”, la nota del comitato organizzatore
2 min
“Quale neve, lo sport è la figa”: Olimpiadi, Massimo Boldi silurato dai tedofori di Milano-Cortina © Getty

Il comitato organizzatore di Milano Cortina ha deciso di rimuovere l'attore Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica. "La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore. Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta. La nomina dei tedofori può essere effettuata dalle diverse realtà che contribuiscono alla costruzione del Viaggio della Fiamma, tra cui la Fondazione Milano Cortina 2026, le Città di tappa, gli Sponsor del progetto olimpico, i Coni regionali, gli Enti territoriali e il Comitato Olimpico Internazionale", si legge in una nota della Fondazione Milano Cortina, che "continuerà a organizzare una Staffetta della Torcia Olimpica che rifletta pienamente questi principi e celebri il potere unificante dello sport, nel pieno rispetto dello spirito Olimpico". Il riferimento è a un'intervista rilasciata al 'Fatto Quotidiano' in cui Boldi affermava "io tedoforo, ma lo sport è la fi... Altro che neve, amo l’aperitivo".

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

