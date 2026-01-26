Brignone, Fontana, Mosaner, Pellegrino: Milano-Cortina, chi sono i quattro portabandiera azzurri

Federica Brignone , nata a Milano il 14 luglio 1990, è la prima atleta italiana ad aver vinto una gara in tutte le specialità dello sci alpino (slalom gigante, slalom speciale, supergigante, discesa libera e combinata). Con 30 vittorie in Coppa del Mondo, detiene il record italiano di successi individuali femminili nel circuito. E' plurimedagliata olimpica: bronzo nel gigante di PyeongChang 2018, argento e bronzo rispettivamente nel gigante e in combinata a Pechino 2022. Ha ottenuto cinque medaglie anche ai Mondiali, tra cui due d'oro (in combinata a Courchevel/Méribel nel 2023 e in gigante a Saalbach-Hinterglemm nel 2025) e tre d'argento (in gigante nel 2011 e nel 2023 a Garmisch-Partenkirchen e a Courchevel/Méribel e in super-G nel 2025 a Saalbach-Hinterglemm). E' diventata la prima azzurra di sempre a conquistare la Sfera di Cristallo .

Arianna Fontana

Arianna Fontana, nata a Sondrio 35 anni fa, è l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi invernali con 11 podi totali. La fuoriclasse azzurra e pluricampionessa olimpica dello short track, sfilerà a Milano. Nel suo palmares a cinque cerchi, 2 medaglie d'oro (500 metri a Pyeongchang 2018 e bis sulla stessa distanza a Pechino 2022), 4 medaglie d'argento (nei 500 metri a Sochi 2014, nella staffetta a Pyeongchang 2018, nella staffetta mista e nei 1.500 metri a Pechino 2022), 5 medaglie di bronzo (nella staffetta a Torino 2006 e Sochi 2014, nei 500 metri a Vancouver 2010, nei 1.500 metri a Sochi 2014 e nei 1.000 metri a Pyeongchang 2018). Per Arianna, anche dodici podi ai Mondiali di short track, con una medaglia d'oro ottenuta a Mosca nel 2015 nei 1.500 metri. A una serie di record conquistati nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera - tra questi, essere stata all'età di 15 anni e 314 giorni l'italiana più giovane a vincere una medaglia ai Giochi a Torino 2006 - Fontana aggiunge adesso quello di diventare la prima atleta azzurra a sfilare per due volte con il Tricolore in una cerimonia di apertura olimpica: fino a oggi, infatti, lo stesso privilegio era toccato a Ugo Frigerio (atletica), Edoardo Mangiarotti (scherma), Gustav Thoeni (sci alpino) e Paul Hildgartner (slittino).

Amos Mosaner

Amos Mosaner, 30 anni, è una delle punte di diamante dell'Italia Team del curling. Nato a Trento il 12/03/1995, in occasione dei Giochi di Pechino 2022 ha conquistato in coppia con Stefania Constantini nel doppio misto la prima storica medaglia d'oro olimpica per l'Italia nella disciplina. I due arrivano a Milano-Cortina anche da campioni del mondo in carica, dopo aver trionfato nel 2025 a Fredericton. Mosaner è anche parte integrante della squadra maschile, con la quale fece il suo debutto a cinque cerchi a PyengChang 2018 con un nono posto poi ripetuto in Cina quattro anni dopo. Nella specialità, può vantare cinque bronzi tra Mondiali e Europei: due i podi iridati, a Las Vegas (2022) e Schaffhausen (2024); tre quelli continentali, a Tallin (2018), Lillehammer (2021) e Östersund (2022).

Federico Pellegrino

Federico Pellegrino, nato ad Aosta nel 1990, è ancora l'uomo di punta dello sci di fondo azzurro. Il trentacinquenne delle Fiamme Oro, alla sua quarta partecipazione ai Giochi invernali, sfilerà a Milano nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Nelle precedenti edizioni, due le medaglie conquistate da "Chicco", entrambe d'argento. La prima, a Pyeongchang 2018, nella sprint tecnica classica, quattro anni dopo, a Pechino 2022, il secondo posto olimpico nella sprint tecnica libera. Completano un palmares di tutto rispetto le sette medaglie conquistate ai Mondiali, tra queste spicca un oro ottenuto nella sprint tecnica libera nell'edizione di Lahti nel 2017. Nel 2016 Pellegrino è diventato il primo atleta non scandinavo a vincere la Coppa del Mondo per quanto riguarda la specialità della sprint, risultato poi bissato nel 2021. Federico Pellegrino è sposato con l'ex collega fondista Greta Laurent, ritirata nel 2023.