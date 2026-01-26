ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: "Ci sono, ecco quali saranno i loro compiti"

"L'Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dell'Ice americana durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Interpellato sulla presenza dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement), il governatore ha confermato che sarà in Italia durante i Giochi. Il raggio d'azione dell'ICE sarà estremamente circoscritto alla protezione delle alte cariche governative in arrivo dagli Stati Uniti. Si tratta, dunque, di un protocollo standard per la tutela di personalità di rilievo internazionale, che non andrà a interferire con la gestione dell'ordine pubblico affidata alle autorità italiane. Fontana ha risposto a chi gli ha chiesto se è preoccupato per le scene di eccesso di violenza che arrivano dagli Usa: "Questo è tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare - ha detto Fontana -. La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo a Vance e a Rubio, quindi che ci siano loro, o che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che non gli succeda qualcosa". Ad ogni modo, "credo che i rapporti fra le nazioni e fra le forze dell'ordine siano consolidati - ha concluso - e quindi avremo una garanzia in più".