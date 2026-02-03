Tuttosport.com
Lara Naki Gutmann: "Io, libera e sfrontata. Voglio dare emozioni"

La 23enne di Rovereto sarà l’unica azzurra dell’artistico all’Olimpiade: "Da piccola affascinata dalla Kostner, oggi consapevole di me stessa"
Riccardo Signori
1 min
lara Naki Gutmann
lara Naki Gutmann

Il sottile sfregarsi dei pattini sul ghiaccio, l’incanto di una musica: il tema di Lara è tutto qui. Il suo mondo racchiuso nell’equilibrio fra bravura tecnica e melodia. Poi mettiamoci Rovereto dov’è nata, il posto del cuore, il Lago di Garda per trovare tranquillità, Trento la città che l’ha accolta, fatta crescere come atleta e Torino 2006 con quei pattinatori che incantarono gli occhi di una bambina di tre anni, accovacciata davanti alla

