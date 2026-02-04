Paris: "Ho la voglia di un bambino. Franzoni ci ha dato la sveglia"

Com’è cambiata la discesa in tutto questi anni? «È diventata più facile. Preparazione e tracciatura delle piste rendono tutto più accessibile. La neve è sempre liscia, perfetta. E con i nuovi materiali c’è così tanta risposta sotto gli sci che s’è persa una qualità che faceva la differenza: la tattica. Ora c’è molta meno tattica».

Cosa intende?

«La gestione, l’adattamento al terreno e alle condizioni, capire dove puoi o non puoi osare, dove fai la differenza e dove rischi di buttare la gara. Ora spingi dall’inizio alla fine. Nei primi anni della mia carriera in pista c’era così tanto movimento che non potevi farlo, era impossibile. Adesso tutto è più liscio e bello. Si va più veloce e serve tanto coraggio, ma puoi fare meno la differenza con le tue capacità, le tue doti».

E lei dove pensa di poterla fare sulla Stelvio?

«Eh... Vediamo. La pista la conosco, so quali sono i due-tre passaggi determinanti, quelli che devi fare bene. Parlo della prima parte, su in cima, della Carcentina e dell’ultimo pezzo, fino al traguardo».

La Stelvio viene associata da tutti al numero da Circo di Bode Miller ai Mondiali del 2005, quando la fece praticamente tutta su un solo sci.

«L’ho visto, in video. Lui sì che era un matto».

Ha mai fatto cose simili, tipo la spaccata di Ghedina a Kitzbuehel?

«No, in gara mai, neppure da piccolo. In allenamento sì, quello sì. Tutti noi dentro abbiamo una parte folle che prima o poi devi tirare fuori».

Su Franzoni

Qual è la differenza tra il Domme sciatore e il Domme papà?

«Come detto, lo sciatore è quello che si trasforma, che combatte, che vuole far rumore ecco. Il papà no. A casa sono una persona diversa, con dei valori. La mia priorità, con i figli, è quella di insegnare l’educazione, poi il resto devono farlo e sceglierlo loro. A partire dallo sport».

Anche perché di educazione in giro per il mondo se ne vede ben poca...

«Ogni tanto mi chiedo se abbia ancora senso avere certi valori».

A proposito di giovani, di Giovanni Franzoni cosa dice?

«Che è bravo. Ha trovato l’equilibrio giusto per attaccare ma allo stesso tempo essere fluido, quello che serve per andare veloce in discesa. Già l’anno scorso ci aveva fatto vedere dei passaggi molto buoni, specie in allenamento, ma quell’equilibrio gli mancava. È partito con il piede giusto e dopo Wengen c’è stato un altro clic».

Ovvero?

«Ha capito cosa serve per entrare in gara con l’atteggiamento giusto. E con la concentrazione di fare le cose giuste. Poi a quell’età lì devi solo spingere. A me, vecchietto, tocca stargli un po’ dietro» (sorride).

Il futuro

Anche per lei dev’essere stimolante avere in squadra qualcuno con cui giocarsela.

«Certo, e si vede dalla crescita che ha avuto tutta la squadra. Più che altro però penso che i risultati di Franzoni siano positivi per i giovani. Li spingono di più, perché ora sanno che se ce l’ha fatta lui, col quale pochi anni fa gareggiavano allo stesso livello in Coppa Europa, possono farcela anche loro. E per noi vecchi è un altro tipo di stimolo».

Quale?

«La verità? Ti sta sulle... palle il fatto che un ragazzino vada più forte, ti spinge ad andare più forte. Franzoni è stata una bella sveglia, ci ha costretto a dare di più per stare davanti».

E continuerà a farlo, visto che ha rinnovato il contratto tecnico fino al 2028.

«Non è il momento di decidere per il futuro. Sono concentrato sulle Olimpiadi e sul chiudere bene la stagione di Coppa. Poi sentirò cosa ho dentro, se c’è quella voglia di cui parlavamo all’inizio».

Dipenderà dal risultato delle Olimpiadi?

«No, non credo».