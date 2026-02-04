Snoop Dogg al villaggio con gli atleti USA. Baumgartner incontra il suo idolo



Le parole di Snoop Dogg

Il rapper americano Snoop Dogg ieri ha fatto una sorpresa agli atleti americani al Villaggio olimpico di Milano e tra i suoi fan c'era anche lo snowboarder Nick Baumgartner, il veterano della squadra USA, alla sua quinta Olimpiade. "E' bello passare del tempo con il futuro. Questo (riferendosi ai giovani atleti intorno a lui) è il futuro, quello di cui il mondo ha bisogno - ha detto 'coach' Snoop Dogg, come si è ironicamente autodefinito in un discorso motivazionale -. Quando ci sono le Olimpiadi, c'è quello (spirito, ndr) che unisce il mondo. Voi ragazzi come atleti avete una grande missione per le mani; non si tratta solo di vincere ma di mostrare al mondo come appare l'amore". Grande entusiasmo intorno a lui: "Sono cresciuto guardando Snoop e MTV - scrive Baumgartner ripostando su Instagram alcuni video con il rapper - è incredibile incontrarlo".