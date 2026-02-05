Paura a Milano-Cortina, McMorris shock: dopo il 2017, rischia la morte di nuovo in allenamento. Le condizioni

Paura a Milano-Cortina il giorno prima dell'inaugurazione. Mark McMorris - uno degli snowboarder più longevi e vincenti della storia - ha tenuto tutti con il fiato sospeso dopo la bruttissima caduta avvenuta durante il suo allenamento in vista delle gare di qualificazione per le Olimpiadi. Il classe 1993 è stato portato via in barella a seguito di un volo di 50 metri. Nell'impatto, l'atleta ha battuto violentemente la testa. McMorris è stato trasportato con la barella in ospedale per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. E' sempre rimasto cosciente, ma non è ancora stato reso noto se abbia riportato traumi o fratture.

La dinamica e il precedente del 2017

L'incidente è avvenuto durante un salto di prova sulla rampa di Big Air di Livigno, McMorris ha avuto un atterraggio scomposto. Il canadese non ha planato ma è caduto in maniera rovinosa e ha sbattuto la testa con violenza dopo una rotazione incompleta. Non è la prima volta che lo snowboarder tiene in apprensione i suoi fan. Il vincitore di 3 bronzi olimpici e 1 oro mondiale aveva già subito un grave infortunio in seguito a un violento scontro con un albero, che gli aveva valso l'inserimento di placche nella mascella e nel braccio, oltre a una barra nella gamba.

Come sta McMorris

Appena dopo l'accaduto, la squadra canadese ha rilasciato un breve comunicato augurando un pronto recupero all'atleta, che oggi verrà sottoposto a diversi esami clinico-strumentali. Il peggio dovrebbe quindi essere scampato. La Federazione canadese ha dichiato che: “Si sente bene e apprezza il supporto e gli auguri da parte dei fan. Mark non sarà disponibile per i media in questo momento.” Attualmente è di nuovo al Villaggio Olimpico insieme allo workers medico della squadra. McMorris stesso ha fatto sapere le sue condizioni con il seguente comunicato: "Fortunatamente, le cose stanno andando bene nello slopestyle, quindi rimango positivo e sposto la mia attenzione lì. Un enorme ringraziamento all'incredibile staff medico che si è preso cura di me e a tutti coloro che mi hanno contattato con così tanto amore e supporto."