Ghali, la denuncia social scuote Milano-Cortina: "So perché non mi fanno cantare l'inno..."

Con un post Instagram il cantante dà appuntamento alla cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali a San Siro
1 min
milano cortinaGhali
Ghali, la denuncia social scuote Milano-Cortina: "So perché non mi fanno cantare l'inno..." © ANSA
MILANO - Venerdì 6 gennaio si terrà a San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Tra i catanti che si esibiranno ci sono Laura Pausini, Mariah Carey, Andrea Bocelli e Ghali. Proprio quest'ultimo si è aperto su Instagram dando l'appuntamento a domani e scrivendo: "A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro". Tra i like al post anche quello di Mattia Furlani fresco vincitore della gara di salto in lungo al Meeting di Ostrava (World Indoor Tour).

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

