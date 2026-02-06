Snowboard, Maurizio Bormolini: "Vittoria è già arrivata. Ora conquisto l’altra"

"La scadenza naturale era lunedì, il giorno dopo la gara. Abbiamo deciso di anticipare con un cesareo non perché dovevo stare tranquillo, ma perché era podalica e non si girava. Meglio così soprattutto per Alice, la mia compagna, e Vittoria". Maurizio Bormolini sta vivendo i momenti più importanti della sua vita. Insieme. Qui e ora, come si dice. La tempesta (di emozioni positive) perfetta. La prima Olimpiade , in Italia, di più, nella sua Livigno , da favorito o tra i favoriti nel gigante parallelo dello snowboard che s’annuncia come derby azzurro per l’oro e gli altri gradini del podio viste le 12 vittorie e i 29 podi stagionali, rispettivamente 2 e 4 del valtellinese re di Coppa lo scorso anno e in corsa per il bis (-21 punti dal compagno di squadra Aaron March ) . E il tutto essendo diventato papà da tre giorni.

Una stagione storica e il segreto del successo dello snowboard italiano

Dal nome scelto alla nascita, Vittoria ha anticipato in tutto e per tutto la sua domenica da sogno... (sorride) "Non è che l’abbiamo chiamata così perché fosse di buon auspicio. Avevamo pensato anche Aurora, ma tra nome e cognome c’erano troppe erre. E Vittoria piaceva a entrambi".

Ma lei non ha la erre moscia... "No, per fortuna no, ma meglio così. Da queste parti è diffusa".

Chissà quando potrà godersela e iniziare a... non dormire. (ride) "Fortunatamente abbiamo già gareggiato tanto in Coppa e dopo le Olimpiadi abbiamo tre settimane di sosta (ripresa 28 febbraio in Canada, ndr) che serviranno a tutti per riprenderci e a me per fare il papà e aiutare in casa".

Una stagione già monumentale, un momento davvero d’oro per lo snowboard italiano. "Figo no? E non è una novità. Anche nella scorsa stagione abbiamo ottenuto grandi risultati di squadra. Quest’anno poi siamo partiti a bomba. Sicuramente ha influito la qualifica olimpica. Essendo in otto ad ambire ai quattro posti a disposizione abbiamo spinto tutti a mille. Comunque è un lavoro partito da lontano. Merito dei tecnici, di pista e dei materiali. Siamo al top su tutti i fronti".

C’è un segreto dietro i vostri trionfi? "Non so se sia il caso di parlare di segreto. Abbiamo una organizzazione molto buona e allenatori molto preparati, i primi a darci input e motivazione. E avere una squadra così forte, ad ogni allenamento ti spinge ad alzare il livello, ad andare più forte. Se uno non è in giornata cerca di migliorare, nessuno accetta di stare dietro".

Olimpiadi a Livigno: gareggiare in casa e sentirsi privilegiati

Insomma, avete fatto un’Olimpiade per qualificarvi ai Giochi, ma adesso c’è un’Olimpiade in casa da disputare... (sorride) "In effetti... Tosto, ma bello. Anche perché tutti quelli che si sono qualificati gareggiano per una medaglia. Io insieme ad Aaron (March, ndr) abbiamo ottenuto il pass già a dicembre perché eravamo nei primi due posti della classifica di Coppa del Mondo, quindi diciamo che siamo stati più tranquilli. Per dire...".

In squadra ci sono grandi veterani come Fischnaller e March. "Ecco, se c’è un segreto è proprio la loro longevità. Roland e Aaron sono stati dei fari per noi, hanno portato un modello da seguire. Abbiamo dovuto tutti lavorare tanto per raggiungerli. Soprattutto Fish in allenamento da sempre più del 100%. Questo ci ha aiutato a capire come si fa e a crescere. Altrimenti stai dietro".

Ma lei si vede in pista a 45 anni? "Sono lontano dallo smettere, ma di arrivare fino a quell’età no. Intanto mi concentro su questa Olimpiade in casa, poi vorrei farne sicuramente un’altra. Diciamo che fino a 35-36 mi vedo, poi no".