Snowboard, Maurizio Bormolini: "Vittoria è già arrivata. Ora conquisto l’altra"

"La scadenza naturale era lunedì, il giorno dopo la gara. Abbiamo deciso di anticipare con un cesareo non perché dovevo stare tranquillo, ma perché era podalica e non si girava. Meglio così soprattutto per Alice, la mia compagna, e Vittoria". Maurizio Bormolini sta vivendo i momenti più importanti della sua vita. Insieme. Qui e ora, come si dice. La tempesta (di emozioni positive) perfetta. La prima Olimpiade, in Italia, di più, nella sua Livigno, da favorito o tra i favoriti nel gigante parallelo dello snowboard che s’annuncia come derby azzurro per l’oro e gli altri gradini del podio viste le 12 vittorie e i 29 podi stagionali, rispettivamente 2 e 4 del valtellinese re di Coppa lo scorso anno e in corsa per il bis (-21 punti dal compagno di squadra Aaron March ) . E il tutto essendo diventato papà da tre giorni.
Una stagione storica e il segreto del successo dello snowboard italiano
Dal nome scelto alla nascita, Vittoria ha anticipato in tutto e per tutto la sua domenica da sogno... (sorride) "Non è che l’abbiamo chiamata così perché fosse di buon auspicio. Avevamo pensato anche Aurora, ma tra nome e cognome c’erano troppe erre. E Vittoria piaceva a entrambi".
Ma lei non ha la erre moscia... "No, per fortuna no, ma meglio così. Da queste parti è diffusa".
Chissà quando potrà godersela e iniziare a... non dormire. (ride) "Fortunatamente abbiamo già gareggiato tanto in Coppa e dopo le Olimpiadi abbiamo tre settimane di sosta (ripresa 28 febbraio in Canada, ndr) che serviranno a tutti per riprenderci e a me per fare il papà e aiutare in casa".
Una stagione già monumentale, un momento davvero d’oro per lo snowboard italiano. "Figo no? E non è una novità. Anche nella scorsa stagione abbiamo ottenuto grandi risultati di squadra. Quest’anno poi siamo partiti a bomba. Sicuramente ha influito la qualifica olimpica. Essendo in otto ad ambire ai quattro posti a disposizione abbiamo spinto tutti a mille. Comunque è un lavoro partito da lontano. Merito dei tecnici, di pista e dei materiali. Siamo al top su tutti i fronti".
C’è un segreto dietro i vostri trionfi? "Non so se sia il caso di parlare di segreto. Abbiamo una organizzazione molto buona e allenatori molto preparati, i primi a darci input e motivazione. E avere una squadra così forte, ad ogni allenamento ti spinge ad alzare il livello, ad andare più forte. Se uno non è in giornata cerca di migliorare, nessuno accetta di stare dietro".
Olimpiadi a Livigno: gareggiare in casa e sentirsi privilegiati
Insomma, avete fatto un’Olimpiade per qualificarvi ai Giochi, ma adesso c’è un’Olimpiade in casa da disputare... (sorride) "In effetti... Tosto, ma bello. Anche perché tutti quelli che si sono qualificati gareggiano per una medaglia. Io insieme ad Aaron (March, ndr) abbiamo ottenuto il pass già a dicembre perché eravamo nei primi due posti della classifica di Coppa del Mondo, quindi diciamo che siamo stati più tranquilli. Per dire...".
In squadra ci sono grandi veterani come Fischnaller e March. "Ecco, se c’è un segreto è proprio la loro longevità. Roland e Aaron sono stati dei fari per noi, hanno portato un modello da seguire. Abbiamo dovuto tutti lavorare tanto per raggiungerli. Soprattutto Fish in allenamento da sempre più del 100%. Questo ci ha aiutato a capire come si fa e a crescere. Altrimenti stai dietro".
Ma lei si vede in pista a 45 anni? "Sono lontano dallo smettere, ma di arrivare fino a quell’età no. Intanto mi concentro su questa Olimpiade in casa, poi vorrei farne sicuramente un’altra. Diciamo che fino a 35-36 mi vedo, poi no".
Il futuro dopo le gare e l’identità professionale dello snowboard
Ha già pensato a cosa fare dopo le gare? "I miei qui a Livigno hanno un’attività alberghiera, lavorerò lì. Però non vorrei uscire dal mondo della tavola. Farò il corso maestri-allenatori, non con ambizione di diventare un tecnico della nazionale, ma per ricreare una buona base di club dove sono nato anche nello snowboard alpino. Vorrei mettere la mia esperienza a disposizione dei più giovani, in modo che abbiano le opportunità che ho avuto io e per creare un futuro a questa disciplina".
Com’è la situazione a Livigno dopo le polemiche delle scorse settimane sulla neve? "Noi dell’alpino non abbiamo di questi problemi e ora di neve ce n’è. Certo, sarebbe stato bello come italiani aver potuto provare prima la pista di gara, un piccolo vantaggio come hanno avuto le donne dello sci alpino a Cortina, ma va bene così".
E che effetto fa essere sulla sua neve a giocarsi le Olimpiadi? "Emozionante. Sicuramente in questi anni è stata una grande motivazione. Mi ritengo molto fortunato. Già pochissimi atleti possono vivere un’Olimpiade nel proprio paese, io gareggio proprio a pochi metri da casa mia. Qui sono nato, cresciuto. Ci vivo. Sono un privilegiato".
I suoi familiari non avranno avuto neppure bisogno di prendere i biglietti... (sorride) "Quasi... No, li ho presi per tempo, perché si possano godere al traguardo la gara. L’aspettano loro, l’aspetto io".
Tutta l’Italia: con vittorie e podi più che favoriti avete quasi l’obbligo di vincere... "Sicuramente abbiamo i risultati dalla nostra parte, ma l’abbiamo visto a PyeongChang e Pechino: le Olimpiadi sono una gara secca, in cui bisogna giocarsi una sola cartuccia, sperando che vada tutto bene. Io cercherò di sparare bene la mia, poi ci sono mille fattori. Quelli climatici, i due tracciati che non sono mai perfettamente uguali".
Mai sognato la gara? "Da un po’. Anzi, un bel po’. Ho trent’anni, ma è la mia prima Olimpiade. Ho sempre cercato ci parteciparci, senza riuscirci. Nel 2018 ero giovane e la concorrenza in squadra era già molto alta e sono rimasto fuori dalla squadra. Nel 2022 non sono riuscito a recuperare dall’infortunio al ginocchio dell’estate prima. Però dico anche che sia arrivata al momento giusto della mia carriera".
Bormolini e la passione per i motori
Sempre appassionato di motori? "Molto. Moto, due ruote. Sono cresciuto guardando gli anni d’oro di Valentino Rossi, ma non sono quel tifoso accanito che odia Marquez. Anzi, penso che Marc sia un fenomeno".
Sta seguendo i test a Sepang? "Qualcosa. Penso che Bagnaia si riprenderà. È una questione di testa. Deve solo tenere duro e credere in se stesso".
E la Formula 1? "Lo scorso anno sono andato a Monza. Bello, ma sinceramente preferisco il mondo delle moto. Facciamo curve e pieghe simili, soprattutto è più vicino a me. Ecco, tra Formula 1 e MotoGP c’è la stessa differenza che c’è tra sci alpino e snowboard".
Più naif e liberi già. Però anche stavolta lo snowboard è stato associato alla cronaca nera con l’arresto del canadese Wedding, considerato un narcotrafficante. "La solita storia, anche se un po’ vecchia no? Detto che in qualsiasi sport c’è chi ha smesso e nella vita ha fatto qualcosa di non lecito, sono tanti anni che l’associazione snowboard-fricchettoni o gente che si fa le canne è superata. Siamo professionisti tanto quanto gli sciatori. O ti alleni e fai la vita da atleta al 100% o non vai da nessuna parte. Di sicuro non a un’Olimpiade. E tanto meno la vinci".
