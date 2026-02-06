Riscatto Italia nel doppio misto curling: Constantini e Mosaner battono la Svizzera 

Pronto riscatto per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica a Pechino 2022, tornati alla vittoria nel terzo incontro del round robin del torneo del doppio misto di curling di Milano-Cortina 2026. La coppia azzurra, dopo l'esordio positivo con la Corea del Sud (8-4) e la sconfitta patita contro il Canada (7-2) che ha interrotto a 23 la serie di vittorie consecutive, ha incamerato il secondo successo superando la Svizzera con il punteggio di 12-4, dopo soli sei end sotto gli occhi di Snoop Dogg, ospite speciale in tribuna allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina.