Milano-Cortina, Goggia: "Crans-Montana mi ha dato fiducia, sono in forma. Capita a pochi atleti di…"

"La neve è abbastanza varia, ma con tutta la neve che è caduta è già stato un miracolo trovarla così. Si sapeva già dalla ricognizione che oggi sarebbe stato un giro tranquillo, con un approccio conservativo. Sono molto contenta, perché oggi volevo capire le onde, i dossi e i salti, su una pista mossa e tecnica. Se in gara dovesse esserci il ghiaccio, sarà una prova molto selettiva". Così, come riporta la FISI, Sofia Goggia, dopo l'odierna prova della discesa libera femminile dei Giochi di Milano-Cortina, sulla pista Olympia delle Tofane. "Era importante capire gli approcci in determinati punti. E' la mia pista del cuore, intensa e libera: già la traversa in partenza quest'anno è difficile, al Duca d'Aosta si salta tanto, ci molti dossi, anche tra Scarpadon e Rumerlo. Mi sento bene, sono in forma, il superG di Crans Montana mi ha dato una bella iniezione di fiducia. Arrivo a Cortina con gratitudine nel cuore: capita a pochi atleti poter disputare una Olimpiade in casa, è una bella esperienza ed una bella emozione", ha aggiunto l'azzurra.