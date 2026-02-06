Milano-Cortina, Goggia: "Crans-Montana mi ha dato fiducia, sono in forma. Capita a pochi atleti di…"

"La neve è abbastanza varia, ma con tutta la neve che è caduta è già stato un miracolo trovarla così. Si sapeva già dalla ricognizione che oggi sarebbe stato un giro tranquillo, con un approccio conservativo. Sono molto contenta, perché oggi volevo capire le onde, i dossi e i salti, su una pista mossa e tecnica. Se in gara dovesse esserci il ghiaccio, sarà una prova molto selettiva". Così, come riporta la FISI, Sofia Goggia, dopo l'odierna prova della discesa libera femminile dei Giochi di Milano-Cortina, sulla pista Olympia delle Tofane. "Era importante capire gli approcci in determinati punti. E' la mia pista del cuore, intensa e libera: già la traversa in partenza quest'anno è difficile, al Duca d'Aosta si salta tanto, ci molti dossi, anche tra Scarpadon e Rumerlo. Mi sento bene, sono in forma, il superG di Crans Montana mi ha dato una bella iniezione di fiducia. Arrivo a Cortina con gratitudine nel cuore: capita a pochi atleti poter disputare una Olimpiade in casa, è una bella esperienza ed una bella emozione", ha aggiunto l'azzurra.
Goggia: "Cercherò di mettere in pista la miglior versione di me"
"Stasera sfilare alla cerimonia d'apertura sarà davvero una grande sensazione, a maggior ragione per noi italiane, in Italia. Poi in gara cercherò di mettere in pista la migliore versione possibile di me stessa, è una responsabilità verso me stessa e la mia nazione. E se ci sarà il presidente Mattarella a seguirci, proveremo a regalargli una grande soddisfazione", ha concluso Goggia. Soddisfatta anche Laura Pirovano: "La pista è davvero bella, divertente. La sosta l'ha resa un po' scivolosa, ma per i prossimi giorni col freddo potrà essere ancora più bella. Sono le mie prime Olimpiadi e quindi cerco di godermele al massimo. E' una pista talmente completa e talmente poco banale che ogni curva ed ogni dettaglio contano. Ci sono molti dossi, quest'anno e si dovrà stare davvero attente dappertutto. Per fortuna tendenzialmente guardo il bicchiere mezzo pieno e di Crans Montana mi sono portata dietro la sensazione della grande prestazione che stavo facendo".