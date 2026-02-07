La forza dei 5 cerchi

I simboli si affastellano sul palcoscenico di San Siro. Le geniali metafore visive di Marco Balich riempiono gli occhi in nome dell’armonia. Anche quelli di cinquantuno capi di Stato, leader e reali presenti in tribuna; e la tentazione di pensare che il messaggio venga da loro recepito è irrefrenabile. Sarà la musica che amplifica sempre l’emotività e fa tornare bambini, ma alla fine ci si può davvero illudere che quei cinque cerchi, maestosamente sospesi nell’aria, possano ispirare qualcosa di diverso nei cuori di chi fa girare il mondo nel senso sbagliato. Novantadue bandiere sfilano a Milano, così il pensiero decolla e sorvola la geografia politica che quelle bandiere disegnano sul campo. Secondo l’Onu ci sono 56 conflitti armati in corso in questo momento, quaranta in più delle discipline di Milano-Cortina, per dire. Ucraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Somalia e la repressione terrificante in corso in Iran (qui rappresentato da due atleti): è la sfilata dell’orrore che si contrappone, nella coscienza di chi osserva, a quella meravigliosamente armoniosa che va in scena sul prato di San Siro. Sono Olimpiadi importanti, quelle iniziate ufficialmente ieri notte, perché dovrebbero trovare la forza per ridare un senso concreto all’idea di pace che le accompagna dai tempi dei Greci.