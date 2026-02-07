Colori e magia: così San Siro ha alzato il sipario sulle Olimpiadi Invernali

Armonia, bellezza, musica e fantasia italiana se la giocano sempre. E l’Olimpiade di questa Italia, groviglio di passioni e delusioni , così se l’è giocata trovando in amore e colore una bella rima che diventa armonia. Ma aggrappandosi pure al suo Presidente. Come dire: se Londra ci ha abbacinato con la Regina e James Bond che piovevano dal cielo, se Parigi ha fatto della Senna la sua dama d’onore, noi ci aggrappiamo alla tradizione con quel Mattarella meraviglioso interprete dell’ospite inatteso sul tram, antico e mai domo mezzo di trasporto milanese che proprio quest’anno compie 150 anni: anche se allora era trascinato da cavalli. Tanti avranno pensato al tram chiamato Desiderio, nel caso invocato per una bella Olimpiade. Desiderio di tante cose in quel quadretto in cui il presidente, ospite inatteso, e dapprima non riconosciuto sul tramvai, raccoglie un pupazzo per un bambino e si svela prima di trovare e salutare Valentino Rossi , guidatore-pilota del tram che sbarca il presidente a San Siro dove entra in compagnia di Kirsty Coventry , la presidente del Cio. Mattarella e Valentino campione: un bel made in Italy che, nel galà di San Siro, ci ha raccontato tanto di se stesso. Colpo di scena sdrammatizzante, intelligente nella sua brevità, asciutto come nello stile del Presidente, ma a tutti sarà scappato un sorriso e un ohhh! di stupore. Per poi tornare al ruolo istituzionale quando dichiarerà aperti i Giochi.

"Nothing is impossible"

Milano, Cortina bella fredda nel termometro, Predazzo e Livigno ci hanno accompagnato con usi, costumi e idee personalizzate. A San Siro, luccicante sugli spalti con i suoi 61 mila spettatori, è stato subito tripudio di colori e musica con Matilde De Angelis maestro d’orchestra, il ballo di Icaro, le facce in cartapesta di Verdi, Puccini e Rossini prestate a tre volonterosi per dipanare rotoli di note lanciate nell’aria, seguite dal nazional popolare di Raffaella Carrà e dal “blu dipinto di blu”, rivolto ad un cielo blu notte, illustrato da Mariah Carey, poi passata al classico “Nothing is impossible”. Intanto sulle pedane illuminate di San Siro la faceva da padrona una fantastica tavolozza di giallo, rosso e blu, colori sgorganti da tre tubetti giganteschi, base di ogni dipinto e dell’arcobaleno di costumi dei figuranti. Infine il bianco, rosso, verde tutto nostro quando Mattarella è entrato nello stadio e, in simultanea, corazzieri e divise, a Cortina scortate da Fulvio Valbusa ed ex campioni del fondo, hanno presentato la bandiera per alzarla nel cielo, accompagnata dalla voce di Laura Pausini e da un coro di montagna. Fin al festoso comparire, sospesi nell’aria, dei 5 cerchi irrorati da luci gialle e rosse.

I siti olimpici

In tutto questo si sono confuse, e diffuse, l’arte nei vestiti di Giorgio Armani, l’identificazione con Rinascimento e carnevale veneziano, il racconto di “Amore e Psiche”, una delle opere celebri di Antonio Caneva. Per poi riportarci a “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Armonia, bellezza, di tutto un po’ finché non è toccato sfilare alle 92 nazioni, festose e multicolori secondo tradizione. A Cortina, portabandiera per l’Albania Lara Colturi, che ha sfilato con mamma Daniela Ceccarelli. A Milano, Israele accolta con scarsa benevolenza, Ucraina e la squadra Usa con un boato, ma fischi all’apparire di Vance. Canada in delegazione gigantesca, così la Cina, brasiliani a ritmo di ballo, Benin alla prima partecipazione, San Marino con un solo atleta. Gran finale per l’Italia accolta da un turbinio di tifo. Portabandiera Amos Mosaner che teneva sulle spalle Federica Brignone a Cortina, Federico Pellegrino e Arianna Fontana a San Siro. Italia divisa in 4 siti come tutte le nazioni: a Milano 70 atleti di 5 discipline, a Cortina 35 (4 discipline), a Predazzo 13 (3), a Livigno 28 (4).