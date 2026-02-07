Programma Olimpiadi Milano Cortina 7 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Colori, musiche, fantasia. Così San Siro ha alzato il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con una cerimonia d'apertura che ha sorpreso per la sua sensibilità tipicamente italiana. Una cerimonia che ha fatto seguito alle tre giornate preliminari dei Giochi e che ha tagliato il nastro al programma della XXV edizione che si concluderà il 22 febbraio. Ecco dunque le prime medaglie in palio a Milano-Cortina, con Gran Bretagna-Canada e Svizzera-Svezia impegnate a partire dalle 10.05 nel doppio misto della fase a girone di Curling, che vedrà poi l'Italia scendere in pista alle ore 14.35 contro la Svezia. In pista anche Casse, Franzoni, Paris, Schieder nella discesa libera maschile di sci alpino e Brignone, Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Goggia, Pirovano nella discesa libera femminile (prova cronometrata 3). Di seguito, tutti gli italiani in gara sabato 7 febbraio.
Milano-Cortina, programma diurno sabato 7 febbraio
- 10.05 Curling – Doppio misto, fase a Gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
- 10.30 Sci Freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni manche 1 e 2 (Gasslitter)
- 11.30 Sci Alpino (GARA DA MEDAGLIE) – Discesa libera maschile (Casse, Franzoni, Paris, Schieder)
- 11.30 Sci Alpino – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3 (Brignone, Curtoni, Na. Delago, Ni. Delago, Goggia, Pirovano)
- 12.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a Gironi: Germania-Giappone
- 13.00 Sci Di Fondo – Skiathlon femminile (GARA DA MEDAGLIE)- (Comarella, Di Centa, Gismondi)
- 13.30 Slittino – Singolo femminile, prove cronometrate 3 e 4 (Hofer, Robatscher)
- 14.00 Sci Freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni manche 1 e 2 (Tabanelli)
- 14.35 Curling – Doppio misto, fase a Gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-Usa, Cechia-Corea Del Sud
- 14.40 Hockey Ghiaccio – Torneo femminile, Fase a Gironi: Italia-Svezia
- 16.00 Speed Skating – 3000 metri Femminili (GARA DA MEDAGLIE) -(Lollobrigida)
Milano-Cortina, programma serale sabato 7 febbraio
- 16.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia
- 17.00 Slittino – Singolo maschile, prima manche (Felderer, Fischnaller, Gufler)
- 18.32 Slittino – Singolo maschile, seconda manche (Felderer, Fischnaller, Gufler)
- 18.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, primo turno (Ambrosi, Malsiner, Sieff, Zanitzer)
- 19.05 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia
- 19.30 Snowboard – Big Air maschile, finale (GARA DA MEDAGLIE) -(Matteoli)
- 19.45 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, short program maschile (Grassl)
- 19.57 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, finale- (GARA DA MEDAGLIE)- (ev. Ambrosi, Malsiner, Sieff, Zanitzer)
- 21.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada
- 22.05 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, free dance (Guignard-Fabbri)
