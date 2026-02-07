Programma Olimpiadi Milano Cortina 7 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Colori, musiche, fantasia. Così San Siro ha alzato il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con una cerimonia d'apertura che ha sorpreso per la sua sensibilità tipicamente italiana. Una cerimonia che ha fatto seguito alle tre giornate preliminari dei Giochi e che ha tagliato il nastro al programma della XXV edizione che si concluderà il 22 febbraio. Ecco dunque le prime medaglie in palio a Milano-Cortina, con Gran Bretagna-Canada e Svizzera-Svezia impegnate a partire dalle 10.05 nel doppio misto della fase a girone di Curling, che vedrà poi l'Italia scendere in pista alle ore 14.35 contro la Svezia. In pista anche Casse, Franzoni, Paris, Schieder nella discesa libera maschile di sci alpino e Brignone, Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Goggia, Pirovano nella discesa libera femminile (prova cronometrata 3). Di seguito, tutti gli italiani in gara sabato 7 febbraio.