Italia, subito show alle Olimpiadi: Franzoni-Paris leggendari, argento e bronzo sulla mitica Stelvio!

Le parole di Franzoni e Paris

"Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa...sono cose che non avrei mai immaginato". Così Giovanni Franzoni ai microfoni Rai Sport poco prima della festa per l'argento olimpico conquistato nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano-Cortina. "E' stata strana questa gara, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, l'ho vissuta un po' così. poi man mano che si è avvicinata la partenza mi è salita tanta, sentivo già le gambe dure prima di partire, un'emozione strana - ha raccontato -. Poi ho guardato Monney e Odermatt che hanno sciato benissimo, poi è sceso Franjo (Von Allmen, ndr) che ha fatto una manche devastante e mi sono detto 'cavolo, per batter questi ce ne vuole'. Sono partito subito decisissimo, la pista era fantastica anche da sciare, purtroppo alla Carcentina dove ho sbagliato in prova non l'ho fatta pulitissima, ho lasciato lì due decimi. Devo ringraziare quelli che mi sono sempre stati vicino, il mio team, la squadra. Il bronzo di Paris? Se oggi riusciamo a farcela insieme penso sia il podio esatto da fare, è assurdo quanto ti cambi la testa".

Le parole di Paris

"Non è ancora finita la gara però spero di rimanere terzo, sarebbe perfetto". Così Dominik Paris ai microfoni Rai Sport poco prima della chiusura definitiva della gara, che ha sancito il terzo posto: "Ci ho provato così tante volte, forse quest'anno non ero sempre davanti o in grande forma ma stavo crescendo durante la stagione, è una cosa bellissima esser riuscito a fare una sciata del genere su una pista così difficile - ha aggiunto 'Domme' -. Il podio condiviso con Franzoni, medaglia d'argento? E' bellissimo, lui si vede che è in gran forma, ha fatto vedere anche oggi che resiste anche quando c'è pressione e questo fa piacere. Vuol dire che abbiamo un altro giovane che gareggia per il podio, così l'Italia è sempre presente".