Franzoni dopo l’argento nella discesa libera alle Olimpiadi: “Medaglia da sogno, la dedico a Franzoso"

Giovanni Franzoni è intervenuto a Sky Sport dopo la conquista della medaglia d'argento nella discesa libera: "Dopo aver vinto Kitz, conquistare una medaglia olimpica è un sogno. Essere attaccato al primo, vincere la medaglia e condividere il podio con una leggenda come Paris mi da solo fiducia e orgoglio. La dedica a Franzoso è per tutta la stagione che sto facendo, sono riuscito a trasformare questo evento in un'energia incredibile che mi spinge in ogni gara a dare il massimo". Poi un messaggio ai giovani: "Spero di essere da ispirazione per i ragazzi che non si sentono sicuri di ciò che fanno. Non serve un ego estremo per fare gli atleti e vincere medaglie o gare, l'importante è godersela".