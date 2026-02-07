Tuttosport.com
Franzoni dopo l’argento nella discesa libera alle Olimpiadi: “Medaglia da sogno, la dedico a Franzoso"

L'azzurro ha dedicato il suo podio al 25enne scomparso lo scorso anno a Santiago del Cile durante un allenamento
3 min

Giovanni Franzoni è intervenuto a Sky Sport dopo la conquista della medaglia d'argento nella discesa libera: "Dopo aver vinto Kitz, conquistare una medaglia olimpica è un sogno. Essere attaccato al primo, vincere la medaglia e condividere il podio con una leggenda come Paris mi da solo fiducia e orgoglio. La dedica a Franzoso è per tutta la stagione che sto facendo, sono riuscito a trasformare questo evento in un'energia incredibile che mi spinge in ogni gara a dare il massimo". Poi un messaggio ai giovani: "Spero di essere da ispirazione per i ragazzi che non si sentono sicuri di ciò che fanno. Non serve un ego estremo per fare gli atleti e vincere medaglie o gare, l'importante è godersela".

La dedica a Franzoso

Franzoni ha dedicato questa vittoria a Matteo Franzoso, morto a Santiago del Cile a soli 25 anni a causa di un incidente durante un allenamento. Franzoso non suerò le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale che si era creato dopo la caduta. L'azzurro affrontò con difficoltà il primo salto del tracciato di allenamento, finendo sbalzato in avanti verso le reti. Oltrepassate due file di reti, sbattè contro la staccionata posizionata 6-7 metri fuori dal tracciato. Già lo scorso gennaio, Franzoni aveva ricordato la scomparsa del suo amico a seguito della vittoria nella libera di Kitzbuhel"Oggi è stata una giornata un po' speciale, alla partenza avevo in testa Matteo perché l'anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

