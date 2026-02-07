Brignone e la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina: ecco la decisione ufficiale

CORTINA D'AMPEZZO - Federica Brignone ha sciolto le riserve e sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi, domani sull'Olimpia delle Tofane. Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano: il quartetto azzurro è stato ufficializzato dopo la seconda prova di stamattina, dichiarata conclusa dopo la discesa di Elena Curtoni. Per Brignone è la seconda discesa olimpica della carriera, dopo il ritiro a Pyeongchang nel 2018, e la prima dall'infortunio.

Le parole della Brignone

"La mia prova è andata molto bene, ogni giorno cresce la mia fiducia. Riesco ad appoggiarmi di più, di certo gli atterraggi non sono fra le mie cose 'preferite'. Ho lavorato meglio il terreno ma non è facilissimo. Se ci sarò in discesa libera? Faremo una riunione questo pomeriggio per vedere quale è la cosa migliore per me". Erano state le parole di Federica Brignone, ai microfoni di Sky Sport, dopo l'odierna terza prova della discesa libera femminile dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Le parole di Goggia, Pirovano e Delago

"Ricevere ieri la torcia olimpica da Gustav Thoeni e accendere il braciere in simultanea con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni è stato un momento che mi rimarrà nel cuore, un momento molto emotivo per me". Così Sofia Goggia, come riporta il sito della FISI, dopo l'odierna prova della discesa libera femminile dei Giochi di Milano-Cortina. "Oggi non vedevo bene nella prima traversa e l'ho sbagliata: dalle Tofane in poi ho sciato bene. Sarà quello il 'mio' punto cruciale per la gara di domani. Il fondo sta diventando sempre più duro e compatto", ha aggiunto la campionessa olimpica di questa gara dei Giochi di Pyeongchang2018. Al termine della prova sono soddisfatte anche altre due azzurre. "Sono felicissima di essere qua - ha detto Laura Pirovano -: mi diverto ogni giorno a sciare, anche quando le condizioni non sono belle. Mi dico che ho sempre dato tutto quello che avevo e che errare è umano",. Nicol Delago ha invece dichiarato che "oggi le condizioni erano molto migliori, la pista era davvero bella. A tratti mi sono sentita discretamente bene, devo interpretare meglio le rampe dopo lo Scarpadon, dove si prende la velocità per il finale".