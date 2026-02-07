Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, è oro alle Olimpiadi! Lollobrigida immensa, è trionfo nei 3000 e record olimpico

L'azzurra migliora l'argento conquistato, sulla stessa distanza, ai Giochi Invernali di Pechino 2022
1 min

Una fantastica Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, la terza in assoluto. La 35enne campionessa romana, nel giorno del suo compleanno, già argento ai Giochi di Pechino 2022, ha dominato la gara dei 3mila metri femminili con il tempo di 3'54"28, nuovo Record Olimpico. Per il pattinaggio velocità femminile italiano è la prima medaglia d'oro nella storia delle Olimpiadi invernali. Medaglia d'argento per la favoritissima norvegese Ragne Wiklund staccata di +2"26 e bronzo alla canadese Valerie Maltais a +2"65. Fuori dal podio tutte le olandesi.

La festa

Dopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore che la avvolge. La campionessa olimpica si è sciolta in lacrime, per un momento di grande emozione. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS