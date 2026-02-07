Italia, è oro alle Olimpiadi! Lollobrigida immensa, è trionfo nei 3000 e record olimpico

Una fantastica Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, la terza in assoluto. La 35enne campionessa romana, nel giorno del suo compleanno, già argento ai Giochi di Pechino 2022, ha dominato la gara dei 3mila metri femminili con il tempo di 3'54"28, nuovo Record Olimpico. Per il pattinaggio velocità femminile italiano è la prima medaglia d'oro nella storia delle Olimpiadi invernali. Medaglia d'argento per la favoritissima norvegese Ragne Wiklund staccata di +2"26 e bronzo alla canadese Valerie Maltais a +2"65. Fuori dal podio tutte le olandesi.