Milano Cortina 2026, Franzoni e Paris inaugurano le Backstage Heroes Medals

ROMA - Con le medaglie azzurre nella discesa libera, Giovanni Franzoni e Dominik Paris diventano i primi atleti italiani a ricevere le Backstage Heroes Medals , affiancando alla medaglia Olimpica quattro riconoscimenti simbolici da dedicare a chi ha contribuito al loro successo.

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, una vittoria genera cinque medaglie: una olimpica, conquistata sul campo di gara, e quattro Backstage Heroes, pensate per essere consegnate alle persone che hanno accompagnato l’atleta nel percorso verso il podio – allenatori, familiari, tecnici, medici, compagni di squadra. Un’estensione inedita del concetto stesso di medaglia, che trasforma un risultato individuale in un riconoscimento collettivo.

Nel caso di Dominik Paris, la medaglia nella discesa libera si inserisce in una carriera di altissimo livello e segna simbolicamente questo primato assoluto: mai prima d’ora un atleta aveva potuto associare alla propria medaglia olimpica altre quattro medaglie da dedicare al proprio “backstage” umano e sportivo.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha richiamato esplicitamente questo spirito citando Giovanni Franzoni e il progetto Backstage Heroes: «Mi piace immaginare che se dovesse salire sul podio, grazie al nostro progetto “Backstage Heroes”, una delle quattro medaglie destinate a chi ha contribuito al risultato sportivo Giovanni la assegni proprio a Matteo», riferendosi alla dedica al compagno di nazionale Matteo Franzoso.

Backstage Heroes è un progetto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, supportato dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), frutto della collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Il debutto dell’iniziativa ai Giochi di Milano Cortina 2026 è avvenuto nel modo più concreto possibile: una medaglia che si moltiplica, per raccontare che ogni vittoria è sempre il risultato di un lavoro condiviso.