"Mio figlio sempre con me": Lollobrigida commuove l'Italia, "Io mamma che non ha voluto scegliere"

Dopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso , nato nel maggio del 2023, e con un tricolore che la avvolge. La campionessa olimpica si è sciolta in lacrime, per un momento di grande emozione. Per la prima volta ai Giochi di Milano Cortina suona l'inno di Mameli e per Francesca Lollobrigida la festa è doppia. La campionessa del pattinaggio di velocità si è regalata l'oro nei 3000 metri nel giorno del suo 35° compleanno: nata a Frascati il 7 febbraio 1991, l'azzurra sul podio aveva gli occhi lucidi visibilmente emozionata e ha cantato l'inno tenendo stretta la medaglia appena vinta.

Lollobrigida: "Successo faticoso, mio figlio sempre al mio fianco"

"Mi sono costruita questo successo con fatica negli ultimi anni. Mio figlio è sempre stato al mio fianco: non è stato facile. La parte più dura è stata quando ho smesso di allattare e l'ho lasciato al nido. Oggi vederlo sugli spalti è stato unico: essere mamma-atleta e vincere davanti a proprio figlio è il massimo. Io non ho voluto scegliere fra il fare la mamma e il dedicarmi allo sport. Mi sono presa una pausa, poi sono ripartita subito per il raduno". Così Francesca Lollobrigida, ai microfoni di Sky Sport, dopo l'oro vinto oggi a Milano-Cortina. La campionessa di Frascati, dell'Aeronautica Militare, è mamma e ha festeggiato oggi il suo 35esimo compleanno. Commovente l'abbraccio con il figlio Tommaso, di due anni e mezzo, dopo il successo odierno.

"Essere una pattinatrice in Italia è durissimo"

"A Milano-Cortina volevo dimostrare di poter tornare ancora più forte, dopo la maternità: ho vinto un oro mondiale e un oro olimpico, da mamma. Essere una pattinatrice, in Italia, è durissimo: non abbiamo una pista, non abbiamo una reale casa per la nostra disciplina. Mio figlio ha seguito questa vita, che è la stessa dell'intera squadra azzurra. Volevo dimostrare a tutti che è possibile essere una madre e un'atleta di altissimo livello. Non è semplice, servono tante componenti, ma credo di essere riuscita nel mio intento: con Marchetto abbiamo strutturato un piano chiaro, sono riuscita a coniugare l'essere mamma col tornare a fare l'atleta. In Italia si ricordano di noi sono nell'anno delle Olimpiadi, gli italiani meriterebbero di essere raccontati sempre. Volevo dimostrare ai tifosi azzurri che amo il pattinaggio, Milano-Cortina era il teatro giusto per dimostrarlo.Ora Lollobrigida ha un peso anche nello sport e non solo nel cinema? Lo spero (ride, ndr)". Così Francesca Lollobrigida, oro nei 3000 metri del pattinaggio di velocità, nella conferenza stampa dopo la vittoria ai Giochi di Milano-Cortina 2026.