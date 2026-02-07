Tuttosport.com
Curling, l'Italia è ancora viva! Norvegia ko 6-5 all'ultima mano. Ora la sfida più difficile

Con un'ultima mano decisiva Constantini e Mosaner sono ancora in corsa superando anche il Canada, sconfitto dall'Estonia
1 min
CurlingMilano-Cortina
Curling, l'Italia è ancora viva! Norvegia ko 6-5 all'ultima mano. Ora la sfida più difficile© APS
CORTINA D'AMPEZZO - Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto la Norvegia 6-5 nella quinta partita del girone di curling doppio misto. La vittoria è stata molto sofferta. L'Italcurling, sotto 5-3, ha raggiunto il pareggio solo alla settima mano. All'ottava e ultima mano la Norvegia godeva dell'ultimo tiro e del power play (la possibilità di disporre le pietre in modo offensivo), ma la coppia azzurra è riuscita a rubare il punto e a portare a casa una vittoria che ne rilancia le ambizioni.
Negli stessi minuti il Canada è stato sconfitto dall'Estonia, permettendo all'Italia di superare i nordamericani che godono del vantaggio nello scontro diretto. Gli azzurri, che nonostante la nuova battuta d'arresto contro la Svezia sono secondi in classifica vista la doppia sconfitta degli Stati Uniti contro Regno Unito e Corea del Sud, domani incontreranno Repubblica Ceca e britannici, gli unici ancora a percorso netto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

