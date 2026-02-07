Milano-Cortina, Matteoli vicino all'impresa: podio sfiorato nel big air, i giudici lo puniscono

LIVIGNO - Ha il sapore amaro del fiele la finale di Big Air di snowboard per Ian Matteoli. Il 20enne piemontese non riesce ad agguantare una medaglia al Mottolino di Livigno, nonostante le aspettative della vigilia, e chiude quinto, a sei punti pieni dalla medaglia di bronzo in una gara che vede l'Asia occupare tutto il podio con una doppietta di giapponesi, Kira Kumura (179,50) oro davanti a Ryoma Kimata (171,50) argento, a precedere il cinese Yiming Su (168,50). È un grande rimpianto per il giovane azzurro: nelle qualifiche aveva sbalordito e si era accreditato addirittura per poter puntare all'oro.

Che non sia la serata giusta per compiere l'impresa, la prima medaglia nel Park & Pipe, si capisce già dalla prima run che rovescia quella magica di giovedì scorso. Il balzo con il suo amato Switch Backside 1980 lo porta con i glutei a terra e lo scaraventa in penultima posizione (26,25). Con tutta la pressione addosso di non poter più sbagliare. Una paura che si fa sentire puntuale e non gli permette di osare troppo. Senza però crollare, buon segnale per il futuro. Il secondo tentativo va meglio ma non è all'altezza del suo potenziale: 80,25 è un punteggio più basso del previsto (13 punti in meno delle qualificazioni) e Matteoli si trova così con le spalle al muro.