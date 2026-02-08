Programma Olimpiadi Milano Cortina 8 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

CORTINA D'AMPEZZO - Bormio-Cortina, una staffetta lunga due giorni. Discesa in due, testimone a Goggia e compagne, che sottolineano ancor più il momento e il concetto radunandosi attorno al telefonino appena chiusa la loro ultima prova cronometrata per guardare Franzoni e Paris salire sul podio insieme, proprio come quattro anni fa (anche allora battute dalla Svizzera, leggi Corinne Suter) Sofia con Nadia Delago, stavolta esclusa dal quartetto per la crescita e la voglia di buttarsi di Federica Brignone. Italia-Svizzera ieri sulla Stelvio, Italia-Usa oggi sull’Olympia delle Tofane, blindatissima per la presenza del vicepresidente Vance, arrivato già ieri sera per celebrare Lindsey Vonn (il presidente Sergio Mattarella risponderà giovedì per il superG). Lo dice la stagione, lo dicono le prove (Wyles al top nella prima, Johnson nella seconda). Ma la storia e tanto più questa pista dicono che sarà Goggia contro Vonn.
Milano-Cortina, programma diurno domenica 8 febbraio
- 9:00 Snowboard - PGS femminile: fase a qualificazione fino a semifinale (Caffont, Coratti, Dalmasso, Valle)
- 9:30 Snowboard - PGS maschile: fase a qualificazione fino a semifinale (Bormolini, Felicetti, Fischnaller, March)
- 10:05 Curling - Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud
- 11:30 Sci alpino (GARA DA MEDAGLIE) - Discesa libera femminile (Brignone, Delago, Goggia, Pirovano)
- 12:30 Sci di fondo (GARA DA MEDAGLIE) - Skiathlon maschile (Barp, Carollo, Graz, Pellegrino)
- 14:05 Biathlon (GARA DA MEDAGLIE) - Staffetta mista (Italia con Giacomel, Hofer, Vitozzi, Wierer)
- 14:26 Snowboard (GARA DA MEDAGLIE) - PGS femminle: finale (ev Caffont, Coratti, Dalmasso, Valle)
- 14:35 Curling - Doppio misto, fase a gironi: ITALIA-Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera
- 14:36 Snowboard (GARA DA MEDAGLIE) - PGS maschile: finale (ev Bormolini, Felicetti, Fischnaller, March)
- 16:00 Speed Skating (GARA DA MEDAGLIE) - 5000 metri maschili (Ghiotto, Lorello, Malfatti)
Milano-Cortina, programma serale domenica 8 febbraio
- 16:40 Hockey - Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia
- 17:00 Slittino (GARA DA MEDAGLIE) - Singolo maschile, manche 3 e 4 (Felderer, Fischnaller, Gufler)
- 19:05 Curling - Doppio misto, fase a gironi: ITALIA-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
- 19:30 Snowboard - Big Air femminile, qualificazioni manche 1, 2 e 3 (Poluzzi)
- 19:30 Pattinaggio di figura - Gara a squadre, free program coppie d'artistico (Conti-Macii)
- 20:45 Pattinaggio di figura - Gara a squadre, free program femminile (Gutmann)
- 21:10 Hockey - Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia
- 21:55 Pattinaggio di figura - Gara a squadre, free program maschile (Grassl)
