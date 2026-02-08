Programma Olimpiadi Milano Cortina 8 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

CORTINA D'AMPEZZO - Bormio-Cortina, una staffetta lunga due giorni. Discesa in due, testimone a Goggia e compagne, che sottolineano ancor più il momento e il concetto radunandosi attorno al telefonino appena chiusa la loro ultima prova cronometrata per guardare Franzoni e Paris salire sul podio insieme, proprio come quattro anni fa (anche allora battute dalla Svizzera, leggi Corinne Suter) Sofia con Nadia Delago, stavolta esclusa dal quartetto per la crescita e la voglia di buttarsi di Federica Brignone. Italia-Svizzera ieri sulla Stelvio, Italia-Usa oggi sull’Olympia delle Tofane, blindatissima per la presenza del vicepresidente Vance, arrivato già ieri sera per celebrare Lindsey Vonn (il presidente Sergio Mattarella risponderà giovedì per il superG). Lo dice la stagione, lo dicono le prove (Wyles al top nella prima, Johnson nella seconda). Ma la storia e tanto più questa pista dicono che sarà Goggia contro Vonn.