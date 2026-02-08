Milano-Cortina, avvio storico per l'Italia: non era mai successo, il dato da record che fa sognare

Pronti via e tre medaglie, a far brillare nel mondo il bianco, il rosso e il verde. E visto che noi italiani, nella fantasia, siamo perfezionisti, subito la collezione completa: oro, argento e bronzo. Mai eravamo partiti così bene. Il tempo di metabolizzare le vibrazioni della speranza, con la toccante cerimonia inaugurale del giorno prima, che la staffetta dei brividi passa il testimone alla realtà: le gare. Diventate in tre casi podi con prestazioni da urlo. Urla degli atleti e degli italiani che in presenza o davanti alla televisione si sono esaltati per gli acuti. Poco prima dell’ora di pranzo, Franzoni e Paris salgono sui gradini numero 2 e 3 della discesa libera. Poco prima dell’ora del the, Lollobrigida si prende il metallo più bello nel pattinaggio velocità 3.000 metri. Dietro, certo, tantissimi sacrifici, paure, scaramanzie e grandi sogni. Davanti, subito dopo le imprese, due scenette made in Italy 200%. A Bormio, nel parterre riservato a chi gareggia, quando ormai hanno capito che il podio sarà loro, il vecchio e il bambino si stringono in un abbraccio bello e forte con tanto di sfottò su chi era andato “meglio”: si vogliono bene e si sono dati la carica a vicenda anche per una questione generazionale Paris (37 anni ad aprile) e Franzoni (25 anni a marzo).
Lollobrigida e la vittoria condivisa con Tommaso
A Milano, nel palaghiaccio dedicato ai pattini jet, Francesca si mette le mani con le unghie verdi al volto e, mentre l’ultima avversaria arranca per finire la prova, chiede di poter avere subito il piccolo Tommaso di 2 anni. Ma non si può, lui e chi lo deve portare non ha il pass! Allora mamma Lollobrigida, con la tuta blu metallizzata, corre verso le tribune e se lo prende. Per avvolgerlo nel tricolore e tenerselo stretto sino a prima di mettersi la medaglia al collo. Pronti via ed è Grand Italia non solo per le vittorie. Certo, importantissime: regalano piacere, fama e soldi. Ma ieri abbiamo visto anche una Bell’Italia. Il modo con cui i nostri tre Re Magi laici hanno festeggiato le emozioni è stato qualcosa di puro come la neve. E in questo mondo di guerre vere, dove si muore, e finte sui social, dove si commenta soprattutto per fare male, ecco un sabato con boccata d’aria pulitissima. Avanti così, pronti a riempire i polmoni intossicati da troppo e troppi.