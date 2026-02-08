Milano-Cortina, avvio storico per l'Italia: non era mai successo, il dato da record che fa sognare

Pronti via e tre medaglie, a far brillare nel mondo il bianco, il rosso e il verde. E visto che noi italiani, nella fantasia, siamo perfezionisti, subito la collezione completa: oro, argento e bronzo. Mai eravamo partiti così bene. Il tempo di metabolizzare le vibrazioni della speranza, con la toccante cerimonia inaugurale del giorno prima, che la staffetta dei brividi passa il testimone alla realtà: le gare. Diventate in tre casi podi con prestazioni da urlo. Urla degli atleti e degli italiani che in presenza o davanti alla televisione si sono esaltati per gli acuti. Poco prima dell’ora di pranzo, Franzoni e Paris salgono sui gradini numero 2 e 3 della discesa libera. Poco prima dell’ora del the, Lollobrigida si prende il metallo più bello nel pattinaggio velocità 3.000 metri. Dietro, certo, tantissimi sacrifici, paure, scaramanzie e grandi sogni. Davanti, subito dopo le imprese, due scenette made in Italy 200%. A Bormio, nel parterre riservato a chi gareggia, quando ormai hanno capito che il podio sarà loro, il vecchio e il bambino si stringono in un abbraccio bello e forte con tanto di sfottò su chi era andato “meglio”: si vogliono bene e si sono dati la carica a vicenda anche per una questione generazionale Paris (37 anni ad aprile) e Franzoni (25 anni a marzo).