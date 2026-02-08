Goggia vs Vonn, uno scettro per due: vigilia di frecciatine

Bormio-Cortina, una staffetta lunga due giorni. Discesa in due, testimone a Goggia e compagne, che sottolineano ancor più il momento e il concetto radunandosi attorno al telefonino appena chiusa la loro ultima prova cronometrata per guardare Franzoni e Paris salire sul podio insieme, proprio come quattro anni fa (anche allora battute dalla Svizzera, leggi Corinne Suter) Sofia con Nadia Delago, stavolta esclusa dal quartetto per la crescita e la voglia di buttarsi di Federica Brignone. Italia-Svizzera ieri sulla Stelvio, Italia-Usa oggi sull’Olympia delle Tofane, blindatissima per la presenza del vicepresidente Vance, arrivato già ieri sera per celebrare Lindsey Vonn (il presidente Sergio Mattarella risponderà giovedì per il superG). Lo dice la stagione, lo dicono le prove (Wyles al top nella prima, Johnson nella seconda). Ma la storia e tanto più questa pista dicono che sarà Goggia contro Vonn .

Goggia: "Con queste condizioni tante ragazze da podio"

L’americana, 12 volte vincitrice qui, tornata con 2 vittorie e 6 podi in 7 gare prima di infortunarsi una settimana fa a Crans-Montana, scende come non avesse il crociato del ginocchio sinistro, è completamente rotto. E col terzo tempo in controllo fa sorridere il suo allenatore di lusso Svindal. L’azzurra risponde col sesto sbagliando in alto, nella nebbia, con ancora addosso l’adrenalina per aver acceso il braciere la notte prima. «So che non vivrò mai più in vita mia un’emozione così. A Cortina, con Thoeni che mi passa la fiamma e in contemporanea con Tomba e Compagnoni a Milano... Qualcosa di magico. Di più: sacro, intimo». Goggia però non chiude il pronostico a una sfida a due con l’amica-rivale. «Con queste condizioni ci sono tante ragazze che possono essere da podio. Pista molto mossa, ma non è così dura e selettiva come di solito. Bisogna far tutto perfetto e avere coraggio dall’inizio alla fine. Attaccare». E la bergamasca sa bene come si fa. Non solo in pista. Così, alla vigilia di una discesa che per entrambe significa molto più di una gara (Sofia in cuor suo vuole dedicare la terza medaglia olimpica consecutiva ad Elna Fanchini: oggi è il terzo anniversario della morte), manda una frecciatina all’americana che a 41 anni vuole chiudere il cerchio con un altro oro dopo Vancouver 2010, aver preso paga a PyengChang 2018 ed essersi ritirata cinque anni per farsi ricostruire un ginocchio in titanio.

"Lindsey? L'ho vista bene..."

«Lindsey? L’ho vista bene...» dice con sorrisino mefistofelico dei suoi l’azzurra, che quattro anni fa ha compiuto quello che poi è stato battezzato come il miracolo dei 23 giorni: conquistare l’argento in Cina tre settimane dopo essersi lesionata il ginocchio proprio qui a Cortina. «Io mi ricordo come stavo. E non l’avevo rotto completamente quindi... Fantascienza? (pausa) Ai posteri l’ardua sentenza». Ci sarà da divertirsi. E potrebbe configurarsi la classica condizione della terza che gode tra le due litiganti. Da parte stelle&strisce come detto ci sono due ottime candidate, ma l’Italia (con Nicole Delago non centrata su questa pista così mossa) risponde con altrettante carte. Federica Brignone, che con un colpo d’orgoglio dei suoi decidere di mettersi in gioco anche se la gamba martoriata dieci mesi fa ha risentito dei salti nelle prove e delle ore in piedi per portare la bandiera alla cerimonia dell’altra sera.