Olimpiadi Milano-Cortina, Matteoli è 5° nello snowboard: oggi tocca al Dream Team 

Snowboard, Italia a caccia di medaglie

Gioia e rimpianto si sono mischiati, per aria, lì dove si sfrullano i sensi e gli stati d’animo. Ieri sera, a Livigno, il piemontese, vent’anni appena compiuti, si è issato fino al quinto posto nel Big Air di snowboard, specialità in cui nessun azzurro nella storia aveva mai osato spingersi anche soltanto in finale. Epperò. Epperò resta, tangibile, quel senso di incompiuto. Per un podio distante 6 punti appena, per le aspettative create dalla qualificazione con il secondo miglior score, per quella run da oltre 93 punti pennellata nella notte giovedì, alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi. Il giovane talento di Bardonecchia, già a proprio agio sul podio nel freestyle in Coppa del Mondo, ha dimostrato di non essere capitato per caso tra i migliori dodici interpreti della disciplina sulla faccia della terra. Non ha chiuso il primo salto, ma poi - spalle al muro - ha confezionato due solide run che gli hanno permesso di attendere a lungo le discese degli avversari al terzo posto provvisorio della graduatoria. Che poi si è fatto quarto, che infine è stato il quinto. Con 162.50 punti, nella gara vinta dal giapponese Hiroto Ogiwara (178.50), ovvero oltre 10 in meno rispetto allo score della sua stessa qualifica, detto che la tensione per la posta in palio ha giocato brutti scherzi a tanti dei finalisti, compresi i più quotati.

Archiviato un risultato agrodolce, però, lo snowboard offre oggi subito l’opportunità di inaugurare il medagliere azzurro nella disciplina. Nel folto mazzo di carte da podio dell’Italia ai Giochi, almeno in teoria, il gigante parallelo maschile di snowboard rappresenta infatti il jolly. In teoria, sì, perché - da un paio di stagioni a questa parte - quello azzurro è il vero Dream Team della specialità. E anche l’annata in corso sta certificando, con quattro azzurri nelle prime sei posizioni della classifica e una lunga serie di affermazioni sulle nevi di tutto il mondo. Tra la teoria e la pratica, prevista in una lunga mattinata odierna, fino a sconfinare nel primo pomeriggio, sempre a Livigno, c’è però anche la cabala. D’accordo, il contingente azzurro non ha forse mai toccato gli apici attuali, ma è spesso stato molto competitivo nelle ultime decadi. Eppure, a livello di Giochi, l’Italia vive una sorta di maledizione, fatta di occasioni sprecate e di medaglie sfumate: appena due, e distanti oltre vent’anni, i podi a cinque cerchi nel parallelo.