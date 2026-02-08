Olimpiadi Milano-Cortina, Matteoli è 5° nello snowboard: oggi tocca al Dream Team 

Snowboard, Italia a caccia di medaglie
Archiviato un risultato agrodolce, però, lo snowboard offre oggi subito l’opportunità di inaugurare il medagliere azzurro nella disciplina. Nel folto mazzo di carte da podio dell’Italia ai Giochi, almeno in teoria, il gigante parallelo maschile di snowboard rappresenta infatti il jolly. In teoria, sì, perché - da un paio di stagioni a questa parte - quello azzurro è il vero Dream Team della specialità. E anche l’annata in corso sta certificando, con quattro azzurri nelle prime sei posizioni della classifica e una lunga serie di affermazioni sulle nevi di tutto il mondo. Tra la teoria e la pratica, prevista in una lunga mattinata odierna, fino a sconfinare nel primo pomeriggio, sempre a Livigno, c’è però anche la cabala. D’accordo, il contingente azzurro non ha forse mai toccato gli apici attuali, ma è spesso stato molto competitivo nelle ultime decadi. Eppure, a livello di Giochi, l’Italia vive una sorta di maledizione, fatta di occasioni sprecate e di medaglie sfumate: appena due, e distanti oltre vent’anni, i podi a cinque cerchi nel parallelo.
Fischnaller e la corazzata azzurra
Basti pensare che non si è mai messo al collo un alloro olimpico una vera e propria istituzione come Roland Fischnaller, 45 anni e 6 partecipazioni a cinque cerchi alle spalle. Il veterano azzurro sta vivendo una prolungata giovinezza, quasi infinita, e si presenta ai Giochi di casa come la freccia più acuminata nella faretra azzurra. La corazzata italiana, in stagione, ha vinto sei gare di Coppa del Mondo: tre se l’è messe in tasca lui, una a testa, invece, Maurizio Bormolini, Mirco Felicetti e Aaron March, ovvero gli altri tre alfieri in gara oggi. Altro elemento utile ad affrescare il quadro: il quinto azzurro più competitivo, Edwin Coratti, escluso oggi per limiti numerici, avrebbe potuto serenamente ambire ad un posto sul podio. Ambizioni vive anche al femminile, con Elisa Caffont e Lucia Dalmasso, oggi impegnate insieme a Jasmin Coratti e Sofia Valle, che hanno a loro volta vinto una tappa a testa in stagione. Tra gli avversari più accreditati, l’austriaco Karl al maschile e la polivalente ceca Ledecka al femminile.