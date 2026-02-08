Goggia infinita, splendido bronzo nella discesa di Cortina! Trionfa Johnson, Vonn caduta shock

Soddisfazione ma anche un po' di amaro in bocca per Sofia: "Mi mancava l'ultimo colore alle Olimpiadi, la gara deve ancora finire ma sono dispiaciuta perché l'attesa non è stata di semplice gestione. Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane. Peccato, ma se la gara finisce così sono comunque tre medaglie in queste disciplina"

Brignone: "Se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso"

Malgrado Federica è soddisfatta della sua prestazione: "Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso. Chiaramente non sono quella dell'anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l'anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo - aggiunge - Adesso ho bisogno di calmarmi un attimo. Tutti questi salti, queste cose sono state abbastanza potenti, soprattutto tutti gli atterraggi, per cui dovrò dare un po' di sollievo a tibia e tutto. Ripeto, sono soddisfatta, già solo essere in gara oggi per me è stato veramente speciale, quindi sono contenta. Non mi vedrete nella team combined di domani"

Pirovano: "Vonn, dispiace a tutti"

Laura ha commentato la brutta caduta della statunitense: "Sono cose che non si augurano a nessuno, anche io ci sono passata. Lindsey ci è già passata tante volte. È bruttissimo, perché di sapeva che Lindsey aveva questo sogno olimpico, questa sua ultima partenza a una discesa olimpica. Non vedeva l'ora, concluderla così dispiace a lei ma dispiace a tutti". La caduta può avere influenzato Sofia Goggia, che scendeva due pettorali dopo? "Penso di sì, però per come l'ho vista è riuscita a mantenere il focus, a rimanere concentrata, ha sciato attaccando alla grande e sono contenta per lei"