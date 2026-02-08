Goggia infinita, splendido bronzo nella discesa di Cortina! Trionfa Johnson, Vonn caduta shock

CORTINA D'AMPEZZO - Sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo va in scena la discesa femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che ha visto trionfare la campionessa del mondo Breezy Johnson (USA) davanti alla tedesca Emma Aicher con Sofia Goggia che porta il tricolore sul podio con il 3° posto. Per terza la sciatrice azzurra è la terza medaglia olimpica dopo l'oro a Pyeongchang (2018) e l'argento a Pechino (2022). Sesta Laura Pirovano, una soddisfatta Federica Brignone chiude all'11° posto mentre bruttissima caduta per Lindsey Vonn, soccorsa in elicottero.
La gara
Federica Brignone è tra le prime a scendere (pettorale #3) chiudendo con il tempo di 1:37.29 (2° posto provvisorio dietro la Raedler di 9 centesimi). La campionessa del mondo Breezy Johnson (#6) rompe gli indugi prendendosi la vetta col il super crono 1:36.10, a seguire le azzurre Nicol Delago (#7) e Laura Pirovano (#8): la prima commette un errore nella prima parte e chiude con 1:37.65, invece la seconda recupera da un errore - anche per lei nella prima parte - per poi firmare il cronometro sull'1:37.04 per un bel 2° posto (mettendo fuori dal podio Brignone). Il sogno medaglia di Laura viene infranto prima dala tedesca Emma Aicher (1:36.14), che si prende il 2° posto, e poi dall'austriaca Cornelia Huetter terza.
Il momento clou arriva a metà della gara (ovvero la chiusura del gruppo delle migliori) quando con il #13scende la favorita Lindsey Vonn, ma la sua discesa si interrompe subito causa una rovinosa caduta dopo il primo salto (rimasta agganciata con il braccio alla porta). Dopo circa 20 minuti di sospensione, per consentire all'elicottero di soccorso scortare la Vonn e agli apripista di confermare lo stato della pista, la gara riprende con la volta di Sofia Goggia (#15): ottima partenza dell'azzurra (-0.18), perde nel secondo tratto pagando l'errore al Duca D'Aosta (+0.51), recupera nel terzo (+0.14) e nel finale per chiudere in 1:36.69 per il terzo posto (a 59 centesimi dalla Johnson)! Brutta caduta anche per l’andorrana Cande Moreno, dolorante al ginocchio sinistro e ache lei portata via in elicottero.
Goggia: "Bronzo, l'unico colore che mi mancava"
Soddisfazione ma anche un po' di amaro in bocca per Sofia: "Mi mancava l'ultimo colore alle Olimpiadi, la gara deve ancora finire ma sono dispiaciuta perché l'attesa non è stata di semplice gestione. Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane. Peccato, ma se la gara finisce così sono comunque tre medaglie in queste disciplina"
Brignone: "Se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso"
Malgrado Federica è soddisfatta della sua prestazione: "Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso. Chiaramente non sono quella dell'anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l'anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo - aggiunge - Adesso ho bisogno di calmarmi un attimo. Tutti questi salti, queste cose sono state abbastanza potenti, soprattutto tutti gli atterraggi, per cui dovrò dare un po' di sollievo a tibia e tutto. Ripeto, sono soddisfatta, già solo essere in gara oggi per me è stato veramente speciale, quindi sono contenta. Non mi vedrete nella team combined di domani"
Pirovano: "Vonn, dispiace a tutti"
Laura ha commentato la brutta caduta della statunitense: "Sono cose che non si augurano a nessuno, anche io ci sono passata. Lindsey ci è già passata tante volte. È bruttissimo, perché di sapeva che Lindsey aveva questo sogno olimpico, questa sua ultima partenza a una discesa olimpica. Non vedeva l'ora, concluderla così dispiace a lei ma dispiace a tutti". La caduta può avere influenzato Sofia Goggia, che scendeva due pettorali dopo? "Penso di sì, però per come l'ho vista è riuscita a mantenere il focus, a rimanere concentrata, ha sciato attaccando alla grande e sono contenta per lei"
