CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortina), appena uscita dal cancelletto di partenza, è caduta rovinosamente. Scesa con il pettorale #13 la statunitense (che si è presentata già infortunata al ginocchio) è uscita male dal primo salto - nella parte alta della pista - rimandendo agganciata alla porta e, quindi, cadendo malissimo con l'aggravante degli sci rimasti attaccati agli scarponi. La sciatrice è rimasta stesa sulla sulla, sci divaricati, urlando dal dolore mentre invocava i soccorsi. La gara si è interrotta per diversi minuti (20) per aiutare Lindsey, in primis togliersi gli sci, per poi metterla in sicurezza in attesa dell'arrivo dell'elicottero di soccorso. Caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso, dove verranno fatti i primi accertamenti e verrà deciso se sarà indirizzata all'ospedale olimpico Codivilla a Cortina d'Ampezzo. Possibile il trasferimento agli ospedali di Belluno o Treviso. Quando l'elicottero è passato, dalla tribuna si è levato un applauso. La gara riprende dopo un'interruzione di venti minuti.

Thoeni: "Ha tentato il tutto per tutto"

La leggenda dello sci italiano Gustav Thoeni ha commentato la brutta caduta della Vonn: "Ha infilato il braccio nel telo della porta durante il salto e non si ha scampo. Se ha esagerato sui propri mezzi con un menisco rotto? In un certo senso forse sì ma non sto nella sua testa e non so esattamente come stava. Lei è partita molto bene in questo inizio di stagione, ha vinto le prime gare e ci teneva moltissimo a fare le Olimpiadi". Aggiungendo: "Quando si fanno le gare e si corre per fare risultato bisogna sempre dare il massimo, questo è uno sport molto pericoloso. La pista è diventata anche più veloce, fa più freddo. Purtroppo sono cose che in questo sport accadono troppo spesso. La volontà di vincere ha superato tutto. Sicuramente ci fosse stato più tempo Vonn questa discesa non l'avrebbe sicuramente fatta. Ha tentato il tutto per tutto"