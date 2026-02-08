Tuttosport.com
Dalmasso, è bronzo alle Olimpiadi nello slalom gigante snowboard! Altra medaglia per l'Italia

L'azzurra ha battuto nella finale per il terzo posto l'altra italiana Elisa Caffon. L'oro è andato alla ceca Zuzana Maderova
1 min
Dalmasso, è bronzo alle Olimpiadi nello slalom gigante snowboard! Altra medaglia per l'Italia© EPA
Lucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurra ha battuto nella finale per il terzo posto l'altra azzurra Elisa Caffon. L'oro è andato alla ceca Zuzana Maderova, argento all'austriaca Sabine Payer. Si tratta della sesta medaglia azzurra nello snowboard nella storia dei Giochi.

Delusione nel maschile

Roland Fischnalller e Maurizio Bormolini sono stati eliminati nei quarti del gigante parallelo maschile ai Giochi di Milano Cortina. Per il Dream Team azzurro dominatore al maschile della stagione, nessuna medaglia. Ai quarti Roland Fischnalller è stato sconfitto dal coreano Sangkyum Kim mentre Mirko Felicetti dallo sloveno Tim Masnak. Benjamin Karl è il nuovo campione olimpico dello slalom gigante parallelo maschile di snowboard, a Livigno. Medaglia d'argento per il sudcoreano Kim, secondo a 19 centesimi. Bronzo per il bulgaro Tervel Zamfirov, che ha battuto al fotofinish lo sloveno Tim Mastnak.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

