Dalmasso, è bronzo alle Olimpiadi nello slalom gigante snowboard! Altra medaglia per l'Italia

Delusione nel maschile
Roland Fischnalller e Maurizio Bormolini sono stati eliminati nei quarti del gigante parallelo maschile ai Giochi di Milano Cortina. Per il Dream Team azzurro dominatore al maschile della stagione, nessuna medaglia. Ai quarti Roland Fischnalller è stato sconfitto dal coreano Sangkyum Kim mentre Mirko Felicetti dallo sloveno Tim Masnak. Benjamin Karl è il nuovo campione olimpico dello slalom gigante parallelo maschile di snowboard, a Livigno. Medaglia d'argento per il sudcoreano Kim, secondo a 19 centesimi. Bronzo per il bulgaro Tervel Zamfirov, che ha battuto al fotofinish lo sloveno Tim Mastnak.