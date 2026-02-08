Tuttosport.com
Wierer, Vittozzi, Giacomel e Hofer: argento Italia nella staffetta mista del Biathlon

Ancora una medaglia per la spedizione azzurra alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: oro alla Francia, bronzo alla Germania
2 min
Wierer, Vittozzi, Giacomel e Hofer: argento Italia nella staffetta mista del Biathlon© Getty Images

ANTERSELVA - Italia d'argento nella staffetta mista 4x6km del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l'Italia è la sesta medaglia ai Giochi dopo l'oro di Lollobrigida, l'argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso.

Wierer: "Non facile gestire le emozioni"

"Non era facile gestire le emozioni, prima della partenza tremavo dal nervosismo. Avevo le gambe pesantissime, ma sapevo che avevamo tutte la carte in regola per fare medaglia. Sono felicissima per la nostra squadra ed è un regalo per tutti iniziare così. Vedremo come andrà nei prossimi giorni, ma ci siamo tolti un bel peso". Queste le parole, in zona mista, di Dorothea Wierer dopo la medaglia d'argento nella staffetta mista del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. "La Francia era fortissima e credo che siano stati davvero eccezionali. Si sono meritati l'oro e hanno dimostrato di essere davvero in forma", aggiunge Wierer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

