Lindsey Vonn è in terapia intensiva - riferisce la Reuters, ripresa anche dall'Equipe - ma non è in pericolo di vita e non ha richiesto l'intubazione. Dopo la terribile caduta a Cortina, con le urla di dolore che hanno ghiacciato il sangue di tutti gli spettatori, è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in elicottero ed è attualmente sottoposta ad operazione per la stabilizzazione di una frattura scomposta alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell'Ulss 2 di Treviso. L'americana è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita al Policlinico Codivilla di Cortina, gestito dall'Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici, e quindi trasferita al Ca' Foncello. Domani alle 12 è previsto un nuovo bollettino medico. "Lindsey Vonn ha subito un infortunio, ma le sue condizioni sono stabili ed è in buone mani con un team di medici americani e italiani". E' quanto rende noto, su X, oggi pomeriggio la Federazione Sciistica degli US. La campionesse statunitense si era rotta il legamento crociato dopo una rovinosa caduta a Crans-Montana il 30 gennaio ma non aveva voluto abbandonare il sogno olimpico.
"Lindsey Vonn mi tifava dall'elicottero", la rivelazione
"Non ho altre informazioni se non quelle fornite dal suo allenatore, che mi ha detto che mi stava tifando dall'elicottero. Le auguro il meglio. Spero che l'infortunio non sia troppo grave. Mi si spezza il cuore, a volte è uno sport davvero brutale". Questa la rivelazione di Breezy Johnson, la statunitense compagna di squadra della Vonn che oggi ha conquistato la medaglia d'oro olimpica nella discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.