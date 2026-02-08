Lindsey Vonn è in terapia intensiva - riferisce la Reuters, ripresa anche dall'Equipe - ma non è in pericolo di vita e non ha richiesto l'intubazione. Dopo la terribile caduta a Cortina, con le urla di dolore che hanno ghiacciato il sangue di tutti gli spettatori, è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in elicottero ed è attualmente sottoposta ad operazione per la stabilizzazione di una frattura scomposta alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell'Ulss 2 di Treviso. L'americana è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita al Policlinico Codivilla di Cortina, gestito dall'Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici, e quindi trasferita al Ca' Foncello. Domani alle 12 è previsto un nuovo bollettino medico. "Lindsey Vonn ha subito un infortunio, ma le sue condizioni sono stabili ed è in buone mani con un team di medici americani e italiani". E' quanto rende noto, su X, oggi pomeriggio la Federazione Sciistica degli US. La campionesse statunitense si era rotta il legamento crociato dopo una rovinosa caduta a Crans-Montana il 30 gennaio ma non aveva voluto abbandonare il sogno olimpico.