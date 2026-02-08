Italia, ottava gioia a Milano-Cortina: Fischnaller medaglia nello slittino

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino ai Giochi di Milano Cortina. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3'31"191, e dell'austriaco Jonas Mueller, argento in 3'31"787. Si ferma sul 3'32"125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0"934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022.
Ottava medaglia azzurra
Con il bronzo di Fischnaller - già terzo quattro anni fa a Pechino 2022 - l'Italia conquista la diciannovesima medaglia in assoluto nello slittino ai Giochi Olimpici. Quella di Fischnaller, inoltre, è l'ottava medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo l'oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), gli argenti di Franzoni (sci alpino) e del biathlon (staffetta mista) e i bronzi di Goggia (sci alpino), Paris (sci alpino), Lorello (pattinaggio velocità) e Dalmasso (snowboard). Una giornata da record. Milano Cortina 2026 entra nella storia a cinque cerchi invernale dell'Italia Team. Mai, prima di oggi, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare.