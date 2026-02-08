Italia, ottava gioia a Milano-Cortina: Fischnaller medaglia nello slittino

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino ai Giochi di Milano Cortina. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3'31"191, e dell'austriaco Jonas Mueller, argento in 3'31"787. Si ferma sul 3'32"125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0"934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022.