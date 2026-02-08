Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, ottava gioia a Milano-Cortina: Fischnaller medaglia nello slittino

Il 32enne di Bressanone chiude terzo alle spalle del tedesco Langenhan (oro) e dell'austriaco Mueller (argento)
2 min
Italia, ottava gioia a Milano-Cortina: Fischnaller medaglia nello slittino© Getty Images

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino ai Giochi di Milano Cortina. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3'31"191, e dell'austriaco Jonas Mueller, argento in 3'31"787. Si ferma sul 3'32"125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0"934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022.

Il medagliere delle Olimpiadi

Ottava medaglia azzurra

Con il bronzo di Fischnaller - già terzo quattro anni fa a Pechino 2022 - l'Italia conquista la diciannovesima medaglia in assoluto nello slittino ai Giochi Olimpici. Quella di Fischnaller, inoltre, è l'ottava medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo l'oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), gli argenti di Franzoni (sci alpino) e del biathlon (staffetta mista) e i bronzi di Goggia (sci alpino), Paris (sci alpino), Lorello (pattinaggio velocità) e Dalmasso (snowboard). Una giornata da record. Milano Cortina 2026 entra nella storia a cinque cerchi invernale dell'Italia Team. Mai, prima di oggi, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS