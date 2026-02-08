Tuttosport.com
Italia, nona medaglia a Milano-Cortina: bronzo nel team event di pattinaggio

Per gli azzurri primo podio nella gara a squadre dell'ice skating e terzo di sempre nella disciplina: oro agli Stati Uniti, argento al Giappone
2 min

Si chiude con un altro capolavoro a tinte azzurre, una giornata storica per il mondo dello sport invernale: sei medaglie in pochissime ore, che portano l'Italia a quota nove podi complessivi dopo due giorni. L'ultimo sigillo arriva dal pattinaggio di figura e da quel Team Event che, sin dalle primissime battute delle qualificazioni, aveva gravitato stabilmente in zona-podio. L'Italia si era costruita un buon margine sulle inseguitrici (Georgia e Giappone) col secondo posto di Guignard-Fabbri nella danza e l'ha difeso nell'ultima giornata di gare: Macii-Conti (coppie), Naki Gutmann (singolo femminile) e Rizzo (singolo maschile) hanno difeso il terzo podio. Strepitoso, in particolare, il programma libero realizzato da quest'ultimo per sigillare e blindare la medaglia (179.62 punti).

Italia, medaglia storica a Milano-Cortina

L'oro va agli Stati Uniti con 69 punti totali, argento al Giappone (68) e l'Italia è di bronzo con 59 punti. Una medaglia storica, perché è la prima nella gara a squadre dell'ice skating e la terza di sempre nella disciplina: dopo Fusar Poli-Margaglio (Salt Lake City 2002) e Carolina Kostner (Sochi 2014), ecco il tris di bronzo per l'Italia.

 

 

 

Olimpiadi Invernali

