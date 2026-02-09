Olimpiadi, Il mistero delle medaglie (s)cadenti: "Non saltate, si è rotta due volte". Cosa sta succedendo

I vari casi delle medaglie rotte

Quello delle medaglie è un caso che sta suscitando preoccupazione negli atleti, dato che non è stato un episodio isolato. La prima testimonianza è arrivata dall'oro in discesa libera Breezy Johnson. La sciatrice statunitense ha consigliato agli altri atleti di non saltare con la medaglia al collo: "Non saltate se avete la medaglia. Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta". Dinamica simile è avvenuta alla "nostra" snowboarder Lucia Dalmasso: bronzo nello slalom gigante parallelo. "Medaglia? L'ho aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta". Altre atlete che hanno lamentato problemi sono l'argento di cross country - la svedese Ebba Andersson -, la pattinatrice artistica americana Alysa Liu e il bronzo tedesco di biathlon Justus Strelow, che sui social si è chiesta: "Cosa succede con queste medaglie?".

Le parole di Francisi

A intervenire direttamente è stato il Chief Games Operations Officer dei Giochi Invernali Andrea Francisi, che nella conferenza stampa di oggi a Milano ha dichiarato che verranno presi provvedimenti per risolvere la situazione. "Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta", queste le sue parole. Alla base del problema ci sarebbe un laccetto non particolarmente stabile, forse per un difetto di fabbrica, a cui sono agganciate le medaglie.