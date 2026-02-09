Olimpiadi, Il mistero delle medaglie (s)cadenti: "Non saltate, si è rotta due volte". Cosa sta succedendo

Un mistero aleggia tra i monti di Cortina: quello delle medaglie che si rompono. I casi sono stati molteplici: iniziando dalla sciatrice americana Breezy Johnson (vincitrice di un oro nella discesa libera), fino alla snowboarder azzurra Lucia Dalmasso (bronzo nello slalom gigante parallelo). Il problema sembra essere un difetto di fabbrica riguardante il laccio. A intervenire in conferenza stampa è stato anche il Chief Games Operations Officer Andrea Francisi, che ha annunciato di essere al lavoro per sistemare questa problematica.
I vari casi delle medaglie rotte
Quello delle medaglie è un caso che sta suscitando preoccupazione negli atleti, dato che non è stato un episodio isolato. La prima testimonianza è arrivata dall'oro in discesa libera Breezy Johnson. La sciatrice statunitense ha consigliato agli altri atleti di non saltare con la medaglia al collo: "Non saltate se avete la medaglia. Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta". Dinamica simile è avvenuta alla "nostra" snowboarder Lucia Dalmasso: bronzo nello slalom gigante parallelo. "Medaglia? L'ho aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta". Altre atlete che hanno lamentato problemi sono l'argento di cross country - la svedese Ebba Andersson -, la pattinatrice artistica americana Alysa Liu e il bronzo tedesco di biathlon Justus Strelow, che sui social si è chiesta: "Cosa succede con queste medaglie?".
Le parole di Francisi
A intervenire direttamente è stato il Chief Games Operations Officer dei Giochi Invernali Andrea Francisi, che nella conferenza stampa di oggi a Milano ha dichiarato che verranno presi provvedimenti per risolvere la situazione. "Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta", queste le sue parole. Alla base del problema ci sarebbe un laccetto non particolarmente stabile, forse per un difetto di fabbrica, a cui sono agganciate le medaglie.