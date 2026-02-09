Le parole sull'incidente della Vonn, il chiarimento sulla Goggia e la speranza Brignone: parla Tomba 

"Ultimo tedoforo con Deborah Compagnoni? È stato un grande inizio, abbiamo acceso questa Olimpiade. Anche vent'anni fa l'ingresso a Torino non era male, mi aveva commosso". Alberto Tomba , ospite a Casa Italia a Cortina, promuove l' Olimpiade invernale del 2026 anche se "Bormio e Cortina non sono vicine, gli spostamenti non sono comodi". Per quanto riguarda il "campo", nello sci alpino "abbiamo già vinto un argento e due bronzi, vediamo le prossime. Peccato per Vinatzer, Franzoni aveva fatto una discesa grandiosa. Se l'Italia può superare il record di medaglie a Lillehammer? Al presidente Roda avevo detto che avremmo potuto vincerne una ventina, vedrete che ce ne sarà anche qualcuna in più". Per Tomba grande calore da parte della gente: "Il fatto che mi segua ancora, a 28 anni dal ritiro, mi commuove".

Tomba: "La Vonn doveva lasciar stare Crans Montana". E su Goggia...

"Alle Olimpiadi il gossip piace di più. Ho detto "Carino questo bronzo" e invece è venuto fuori che avrei detto "io ho solo oro"". Così Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina, torna su quanto detto ieri a Sofia Goggia, dopo la vittoria del bronzo nella discesa olimpica. Ha poi aggiunto in merito a Lindsey Vonn: "La Vonn secondo me doveva lasciare stare Crans Montana dove poi si è infortunata. Ieri è entrata col braccio nel telo e mi ha ricordato quello che è successo a me ai Mondiali del '91 quando poi ho perso l'oro. Peccato, si era preparata, era tornata dopo cinque anni per questa Olimpiade. Fra l'altro Sofia (Goggia, ndr) ha poi dovuto aspettare tanti minuti". Queste le parole di Alberto Tomba sul brutto infortunio subito ieri dalla 41enne statunitense nella discesa femminile; ha poi concluso: "Aspettiamo ora il gigante, Fede (Brignone, ndr) è in forma, in discesa ha fatto la tattica giusta, senza esagerare".