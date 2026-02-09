MILANO - Questa volta non arrivano medaglie, per l'Italia, da quella che si prospettava come una giornata di transizione per il pattinaggio di velocità. Il programma prevedeva infatti i 1000 metri, una delle prove più attese e "glamour" del programma, vista la presenza della star Jutta Leerdam. Sotto gli occhi di due spettatori d'eccezione, gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, oltre al fidanzato Jake Paul (in lacrime dopo il successo), proprio quest'ultima ha trionfato come da attese col tempo di 1.12.31, nuovo record olimpico. Uno-due olandese, con la connazionale Femke Kok (+0.28) d'argento e il bronzo della giapponese Miho Takagi (+1.64), mentre l'Italia ha vissuto una giornata di transizione.

L'unica protagonista azzurra era infatti la debuttante Maybritt Vigl, reduce dalla top-10 negli Europei e 25ª all'arrivo (+4.84). Un'occasione di crescita per la promessa azzurra, che ha sfidato una leggenda del ghiaccio nella prima batteria: il sorteggio le ha infatti consegnato Suzanne Schulting, pluriolimpionica di short track e debuttante ai Giochi sulla pista lunga.