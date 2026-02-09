Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Jutta oro e record alle Olimpiadi sotto gli occhi di Dumfries e De Vrij! Jake Paul in lacrime

La fuoriclasse olandese rispetta il pronostico della vigilia ed incanta a Milano per una doppietta "Orange".
2 min
Jutta oro e record alle Olimpiadi sotto gli occhi di Dumfries e De Vrij! Jake Paul in lacrime© Getty Images/LaPresse

MILANO - Questa volta non arrivano medaglie, per l'Italia, da quella che si prospettava come una giornata di transizione per il pattinaggio di velocità. Il programma prevedeva infatti i 1000 metri, una delle prove più attese e "glamour" del programma, vista la presenza della star Jutta Leerdam. Sotto gli occhi di due spettatori d'eccezione, gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, oltre al fidanzato Jake Paul (in lacrime dopo il successo), proprio quest'ultima ha trionfato come da attese col tempo di 1.12.31, nuovo record olimpico. Uno-due olandese, con la connazionale Femke Kok (+0.28) d'argento e il bronzo della giapponese Miho Takagi (+1.64), mentre l'Italia ha vissuto una giornata di transizione.
L'unica protagonista azzurra era infatti la debuttante Maybritt Vigl, reduce dalla top-10 negli Europei e 25ª all'arrivo (+4.84). Un'occasione di crescita per la promessa azzurra, che ha sfidato una leggenda del ghiaccio nella prima batteria: il sorteggio le ha infatti consegnato Suzanne Schulting, pluriolimpionica di short track e debuttante ai Giochi sulla pista lunga.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS