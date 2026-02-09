Curling, Italia sconfitta in semifinale dagli Usa. Chi sfideranno Constantini-Mosaner per il bronzo

Sfuma il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner . I due azzurri del curling sono stati sconfitti in semifinale 9-8 dalla coppia Usa che accede alla finale di Milano Cortina. I campioni in carica del doppio misto sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo, il duo statunitense si giocherà l'oro contro la Svezia .

La semifinale: vittoria Usa all'ultimo tiro

Azzurri avanti di due nel primo end e raggiunti nel successivo dalla coppia statunitense. Nel terzo Costantini delizia il pubblico con l'ultima stone e riporta l'Italia sopra sul 4-2, ma all'intervallo Dropkin-Thiess rimontano con un ottimo 4° end nel quale riescono a prendere tre punti. Al ritorno sul ghiaccio gli azzurri rimettono il punteggio in parità che diventa però 7-5 Stati Uniti nel sesto end. Nel penultimo end rimettono la freccia avanti gli azzurri giocando il power play e mettendo dentro tre stone che valgono l'8-7. Una semifinale equilibratissima che alla fine vincono gli statunitensi con il tiro decisivo che regala due punti e l'accesso alla partita per l'oro.