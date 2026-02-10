"A Parigi storia ridicola. E con l'oro chiudo il cerchio": parla Sighel

A proposito di Parigi: tutto ok i materassi al Villaggio? «Per fortuna non abbiamo quei problemi. È stata ridicola quella storia: siamo atleti e il minimo è che le camere siano adeguate per un riposo decente. Prima dei Giochi ne parlavamo di questa cosa e ho proprio pensato “Sarà un ben problema se arriviamo lì ed è come a Parigi” ma devo dire che al Villaggio funziona tutto alla perfezione ed è tutto adeguato alle nostre esigenze».

Le è piaciuta l’idea della cerimonia diffusa? «Ci sta come idea per rendere protagonisti anche gli atleti che erano nelle altre località, ma io sono un po’ tradizionalista e quello che c’è stato a San Siro non aveva nulla a che vedere con gli altri posti: la nostra è stata la cerimonia di apertura di un’Olimpiade, le altre mi sembravano più una passerella».

Lei si era esposto lamentandosi per i costi dei biglietti: risolto il problema? «La Federazione ha messo una pezza comprando un biglietto ad atleta che partecipa alle gare, ma la questione va oltre: il nostro è uno sport minore e si è persa un’occasione per avvicinare nuovi tifosi allo Short track. Non è semplice convincere la gente a spendere 150 euro per vedere una giornata su sei con tutti i problemi che ci sono a livello economico in Italia...».