"A Parigi storia ridicola. E con l'oro chiudo il cerchio": parla Sighel

ASSAGO - È il giorno dello short track, una delle miniere d’oro dello sport azzurro. Dal debutto ufficiale alle Olimpiadi (Albertville 1992) abbiamo raccolto 3 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Merito in primis di Arianna Fontana, portabandiera venerdì a San Siro, valtellinese trapiantata a Milano che proprio al Forum vivrà l’ultima grande passerella olimpica. La nostra punta di diamante (11 medaglie ai Giochi invernali: nessuno come lei), non balla più da sola e oggi nella staffetta mista che aprirà le danze sul ghiaccio di Assago potremo mettere in campo tutte le nostre punte (i selezionati sono Betti, Confortola, Fontana, Nadalini, Spechenhauser, Sighel) con i maschietti guidati da Pietro Sighel che, dopo aver vinto argento e bronzo a Pechino 2022 proprio con le due staffette - mista e maschile -, punta a completare la collezione.
Pietro che effetto fa la prima Olimpiade in casa? «È un evento doppiamente incredibile perché l’ultima era segnata dal Covid. Ora finalmente possiamo vivere in pieno questa esperienza».
Come saranno le pulsazioni prima del via? «Siamo abituati a fare gare ma questa semplicemente è la più importante e lo capiremo una volta in cui metteremo piede nello stadio. Personalmente ho la fortuna di riuscire a entrare in una bolla dove riesco a isolarmi da tutto il resto, anche se alle Olimpiadi è più difficile isolarsi nei giorni prima della gara perché vivi in un contesto dove tutto è amplificato a cui noi non siamo abituati».
Sighel: "Se vinco l'oro..."
Se vince l’oro, che fa? «Mi ritiro... O almeno, questo è quello che ci sarebbe nei miei sogni, ma non lo farò».
Quindi? «Se riuscirò a vincere, si chiuderà un cerchio: avrò centrato l’obiettivo che ho in questa fase della mia vita, altrimenti ci riproverò tra quattro anni».
Com’è andata la Cerimonia? «Non sono un tipo che si emoziona molto, ma entrare a San Siro con tutto lo stadio che applaudiva è stata un’esperienza forte anche perché quattro anni fa, avendo le gare il giorno dopo, non ho potuto partecipare. L’apertura è stata fenomenale, se poi penso a Parigi non c’è proprio paragone in nessun aspetto: noi italiani abbiamo tirato fuori il meglio».
"Parigi, materassi storia ridicola"
A proposito di Parigi: tutto ok i materassi al Villaggio? «Per fortuna non abbiamo quei problemi. È stata ridicola quella storia: siamo atleti e il minimo è che le camere siano adeguate per un riposo decente. Prima dei Giochi ne parlavamo di questa cosa e ho proprio pensato “Sarà un ben problema se arriviamo lì ed è come a Parigi” ma devo dire che al Villaggio funziona tutto alla perfezione ed è tutto adeguato alle nostre esigenze».
Le è piaciuta l’idea della cerimonia diffusa? «Ci sta come idea per rendere protagonisti anche gli atleti che erano nelle altre località, ma io sono un po’ tradizionalista e quello che c’è stato a San Siro non aveva nulla a che vedere con gli altri posti: la nostra è stata la cerimonia di apertura di un’Olimpiade, le altre mi sembravano più una passerella».
Lei si era esposto lamentandosi per i costi dei biglietti: risolto il problema? «La Federazione ha messo una pezza comprando un biglietto ad atleta che partecipa alle gare, ma la questione va oltre: il nostro è uno sport minore e si è persa un’occasione per avvicinare nuovi tifosi allo Short track. Non è semplice convincere la gente a spendere 150 euro per vedere una giornata su sei con tutti i problemi che ci sono a livello economico in Italia...».
