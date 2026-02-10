Arianna Fontana guida l’Italia nella storia: splendido oro nella staffetta mista short track

L' Italia ha vinto una storica medaglia d'Oro nella finale della staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 . Nella finale gli azzurri Elisa Confortola , Arianna Fontana , Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno dominato con il tempo di 2'39"019. Medaglia d'argento al Canada in 2'39"258 e bronzo al Belgio in 2'39"353. Per l'Italia è la seconda medaglia d'oro a queste Olimpiadi invernali.

Fontana leader

Arianna Fontana sempre più di diritto nella storia dello sport italiano. La 35enne pattinatrice di short track si conferma la donna dei record di questa disciplina conquistando la sua 12esima medaglia in sei diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Con questo podio Fontana rinsalda il suo regno come atleta Olimpica Invernale più decorata del Belpaese, mentre ora è a solo un'altra medaglia dal fiorettista Edoardo Mangiarotti per il maggior numero di podi in assoluto per lo sport italiano.

Le parole di Arianna Fontana

"È stata una gara emozionante, abbiamo gestito tutte le prove con calma, è bellissimo iniziare così e non c'era modo migliore, ci darà una grande carica". Così, ai microfoni della Rai, Arianna Fontana ha commentato l'oro azzurro nella staffetta mista dello short track. "Ho chiuso un cerchio finalmente con l'oro olimpico - le fa eco il compagno di squadra Pietro Sighel, finora un argento e un bronzo ai Giochi -, l'ho fatto con una squadra incredibile e questo mi rende molto orgoglioso. Siamo venuti fuori in finale facilmente in finale, in questi casi bisogna sfruttare la tensione degli altri".