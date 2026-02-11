Tuttosport.com
Olimpiadi, Milano-Cortina miniera d'oro per l'Italia

II Giochi invernali 2026 si stanno rivelando una fonte di medaglie per gli azzurri. E le stime aggiornate parlano di un valore economico intorno ai 6,1 miliardi
Xavier Jacobelli
1 min
Milano-Cortina
Olimpiadi, Milano-Cortina miniera d'oro per l'Italia© LAPRESSE

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si stanno rivelando una miniera d'oro, argento e bronzo per l'Italia Team; una miniera d'oro per l'Italia Paese. Le stime aggiornate parlano di un valore economico dell'Evento oscillante attorno ai 6,1 miliardi di euro, dei quali 1,3 miliardi generati dalla spesa turistica nel solo mese di febbraio, a beneficio di Lombardia, Veneto, delle province autonome di Bolzano e Trento. L'incremento del Pil stimato varia fra i 350 e i 400 mili

