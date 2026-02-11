Italia da urlo, Sighel da impazzire: al traguardo pattinando all’indietro, guardando gli avversari in faccia!

I protagonisti e le prospettive per le prossime gare

La medaglia l’hanno messa al collo sei atleti: Fontana, Sighel, Elisa Confortola, Thomas Nadalini più Luca Spechanhauser e Chiara Betti sul ghiaccio nei primi due turni. Il che ha reso manifesto il valore di una squadra che può ancora darci tante soddisfazioni, a partire da domani sera quando si assegneranno l’oro nei 500 femminili e nei 1000 maschili con tutti i nostri big sul ghiaccio. Idea che trova fondamento anche nel Sighel-pensiero: "Sì, quel cerchio ora l’ho chiuso, ci tenevo tanto a farlo in casa perché questa Olimpiade a 26 anni cade nell’età della maturità. Ho il vantaggio averlo fatto subito, alla prima gara, e spero che questo mi dia tranquillità per le prossime". Già e il fatto che gli azzurri abbiano “interpretato” il ghiaccio meglio di tutti è un altro indizio da tenere bene presente in vista delle prossime gare. Della stessa idea Arianna Fontana: "Questa è stata una medaglia magica che senza dubbio mi darà una grande spinta per le gare che verranno. Il record di Mangiarotti? Non ci penso (il pallottoliere olimpico, riaggiornato dopo il trionfo di ieri, segna 13-12, ndr), vivo giorno per giorno, gara dopo gara, quello che verrà si vedrà. Di certo sono concentrata sulle prossime gare. Non è possibile fare una classifica delle medaglie vinte, ogni quadriennio ha un percorso diverso. Certo vent’anni fa, nel giorno della cerimonia d’apertura di Torino 2006, non mi sarei mai aspettata di essere qui oggi. Ho fatto questa riflessione stamattina mentre venivo qui, pensavo 'cacchio hai avuto una carriera lunga, hai vinto tutto quello che volevi vincere, hai raggiunto tutti gli obiettivi che volevi raggiungere'. E mi sono detta vai e divertiti". Già e ieri Arianna, nella conferenza stampa seguita alla vittoria, sedeva a un passo da Chiara Betti che, quando la Fontana ha conquistato Torino, non aveva neanche compiuto 4 anni: "Io non arriverò a gareggiare alla sua età (35 anni, ndr) perché sono già stanca: lei pattina ad alto livello da quando non ero ancora nata ed è di grande ispirazione". E giù una risata, amplificata da quei terribili occhialoni colorati con i cerchi olimpici.