Fontana leggendaria: dodicesima perla alle Olimpiadi, punta al record di 13 del mito Mangiarotti!

Campane in festa per la numero uno. Sì, perché Arianna Fontana è tante cifre insieme. Tutte clamorose e tutte aggiornate, ieri, con l’ultima perla (per ora...) di una carriera che ha ormai squarciato il velo della leggenda. Ma tutte sintetizzabili, pure, in un solo concetto: quello di numero uno, appunto. Non solo dello short track, non solo del ghiaccio. La numero uno assoluta: l’italiana più vincente nella storia delle Olimpiadi Invernali, come già era e come a maggior ragione si è confermata dopo la staffetta mista d’oro. Che, semmai, ha permesso alla 35enne valtellinese di scrivere nuovi primati e di sommare nuovi record. Oltre le dodici medaglie olimpiche in carriera (più due sulle 10 di Stefania Belmondo, in ambito italiano, e meno una dal mito azzurro assoluto dello schermidore Edoardo Mangiarotti; ma anche meno tre dalle 15 di Marit Bjørgen, sul palcoscenico mondiale), sei edizioni dei Giochi di fila a podio. Come solo l’altrettanto leggendario Armin Zoeggeler.
Arianna Fontana, dai sogni di Berbenno all’oro olimpico
E le campane? Quelle delle piccola Berbenno, località d’origine dell’Arianna nazionale, che ieri all’ora di pranzo don Nicola ha fatto risuonare a festa, in onore della più famosa delle sue compaesane. Già, il romanzo della Fontana è germogliato lì, in Valle Imagna, da un paesino di poco più di 2.000 anime. Il sogno fanciullesco di diventare veterinaria, l’ambizione nell’adolescenza di lasciare il segno nello short track, scoperto dopo i rigorosi inizi nel pattinaggio su rotelle - come Lollobrigida, come quasi tutti - su imbeccata, e mai più azzeccata poteva essere, del fratello Alessandro. Così Arianna si è ritrovata sul ghiaccio a scrivere la storia: dal bronzo di Torino 2006, a 15 anni, più giovane azzurra di sempre sul podio olimpico, all’oro di Milano Cortina 2026, a 35 anni, più anziana azzurra di sempre sul massimo gradino a cinque cerchi. In mezzo titoli mondiali ed europei, successi a pioggia in Coppa del Mondo.
Record, sfide e nuove ambizioni a Milano Cortina 2026
E non poche tensioni: con i compagni d’allenamento, con la stessa Federazione. Screzi riposti in un cassetto: non solo la suggestione di vestire la casacca degli Stati Uniti, il Paese del marito-allenatore Anthony Labello, è stata depennata dai pensieri, ma Arianna venerdì scorso ha vestito i panni di portabandiera azzurra per la seconda volta in carriera. Un record, sì, pure quello. E non è certo finita qui: la staffetta mista è stata soltanto la prima occasione nelle sue mani - pardon, nei suoi pattini - per rimpinguare il bottino olimpico: già domani sono in programma i 500 metri, e poi via - ancora - con i 1000, i 1500 e la staff etta femminile. Nella speranza di scomodare di nuovo don Nicola, alle prese con le sue campane. Nella speranza di mobilitare di nuovo tutto il suo paese, dato che ieri i circa 150 ragazzi delle scuole della località valtellinese si sono dati appuntamento al palazzetto dello sport per tifare tutti insieme. E ispirarsi, forse anche inconsciamente, alle gesta della più grande. Ieri grandissima, addirittura, nel cartonato con il suo “faccione” che le è stato lanciato dagli spalti dopo la cerimonia di premiazione. E con cui lei ha giocato e scherzato. Mostrandosi ora anche empatica, oltre che vincente.
