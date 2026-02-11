Fontana leggendaria: dodicesima perla alle Olimpiadi, punta al record di 13 del mito Mangiarotti!

Record, sfide e nuove ambizioni a Milano Cortina 2026

E non poche tensioni: con i compagni d’allenamento, con la stessa Federazione. Screzi riposti in un cassetto: non solo la suggestione di vestire la casacca degli Stati Uniti, il Paese del marito-allenatore Anthony Labello, è stata depennata dai pensieri, ma Arianna venerdì scorso ha vestito i panni di portabandiera azzurra per la seconda volta in carriera. Un record, sì, pure quello. E non è certo finita qui: la staffetta mista è stata soltanto la prima occasione nelle sue mani - pardon, nei suoi pattini - per rimpinguare il bottino olimpico: già domani sono in programma i 500 metri, e poi via - ancora - con i 1000, i 1500 e la staff etta femminile. Nella speranza di scomodare di nuovo don Nicola, alle prese con le sue campane. Nella speranza di mobilitare di nuovo tutto il suo paese, dato che ieri i circa 150 ragazzi delle scuole della località valtellinese si sono dati appuntamento al palazzetto dello sport per tifare tutti insieme. E ispirarsi, forse anche inconsciamente, alle gesta della più grande. Ieri grandissima, addirittura, nel cartonato con il suo “faccione” che le è stato lanciato dagli spalti dopo la cerimonia di premiazione. E con cui lei ha giocato e scherzato. Mostrandosi ora anche empatica, oltre che vincente.