Constantini-Mosaner show alle Olimpiadi, sono belli e tirano le pietre: "Questo bronzo vale più dell’oro"

È una medaglia che fa saltare . E infatti lei e lui, quando ormai su Cortina si è fatta sera, sul podio olimpico ci saltano, come da gag concordata e smascherata da un sorriso complice. È una medaglia che fa commuovere, anche. E infatti lei e lui, quando la tiratissima “finalina” contro la Gran Bretagna è ormai in giudicato, si sciolgono finalmente in un abbraccio. Ed è, ancora, una medaglia che fa piangere. E infatti a lei e lui, quando è il momento delle dediche, gli occhi si fanno lucidi. Soprattutto, però, è una medaglia guadagnata, un bronzo che luccica, certo non un oro mancato. Lei e lui, che poi sarebbero quei fuoriclasse delle stone che rispondono ai nomi di Stefania Constantini e Amos Mosaner , erano campioni olimpici in carica e, insieme, campioni mondiali in carica, quando si sono presentati a Milano Cortina . Ma il palmares non accresce i rimpianti. Certifica, semmai, come la 26enne di Pieve di Cadore e il 30enne di Trento abbiano dato vita a una vera e propria “dynasty”, come direbbero gli americani. In attesa di capire se il loro futuro sarà ancora insieme.

La reazione dopo la semifinale e la vittoria contro la Gran Bretagna

Il loro presente, intanto, è sul quel gradino del podio, anche se il tempo per crogiolarsi nel bronzeo piacere è minimo, dato che le competizioni a squadre incombono. E quella maschile, addirittura, partirà già nella serata odierna. Ma la medaglia, appunto, è stata insegiuta e infine conquistata. E, dunque, va goduta appieno. Anche perché non era per nulla semplice resettare i pensieri dopo la dura sconfitta incassata in semifinale dagli Stati Uniti, vieppiù di fronte a quella Gran Bretagna che aveva dominato in lungo e in largo il round robin olimpico. E, invece, lei e lui sono sempre rimasti focalizzati sul ghiaccio, conducendo le danze e infine chiudendo con un risicato 5-3. "Questa medaglia vale più di quella di Pechino, perché questa volta avevamo tutti gli occhi addosso - l’analisi di Mosaner -. Ma siamo maturati: se quattro anni fa avessimo perso 3-4 partite non saremmo arrivati in fondo. Ci siamo compattati nelle difficoltà: una medaglia alle Olimpiadi è tanta roba!". Un pensiero sottoscritto anche da Constantini: "Dopo l’amarezza della semifinale è stato importante passare del tempo con le nostre famiglie, i nostri amici. Abbiamo allentato un pochino la tensione, abbiamo dormito e il mattino dopo abbiamo avuto un buon meeting in cui parlarci per capire cosa avesse funzionato e cosa no".