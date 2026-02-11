Constantini-Mosaner show alle Olimpiadi, sono belli e tirano le pietre: "Questo bronzo vale più dell’oro"

È una medaglia che fa saltare. E infatti lei e lui, quando ormai su Cortina si è fatta sera, sul podio olimpico ci saltano, come da gag concordata e smascherata da un sorriso complice. È una medaglia che fa commuovere, anche. E infatti lei e lui, quando la tiratissima “finalina” contro la Gran Bretagna è ormai in giudicato, si sciolgono finalmente in un abbraccio. Ed è, ancora, una medaglia che fa piangere. E infatti a lei e lui, quando è il momento delle dediche, gli occhi si fanno lucidi. Soprattutto, però, è una medaglia guadagnata, un bronzo che luccica, certo non un oro mancato. Lei e lui, che poi sarebbero quei fuoriclasse delle stone che rispondono ai nomi di Stefania Constantini e Amos Mosaner, erano campioni olimpici in carica e, insieme, campioni mondiali in carica, quando si sono presentati a Milano Cortina. Ma il palmares non accresce i rimpianti. Certifica, semmai, come la 26enne di Pieve di Cadore e il 30enne di Trento abbiano dato vita a una vera e propria “dynasty”, come direbbero gli americani. In attesa di capire se il loro futuro sarà ancora insieme.
La reazione dopo la semifinale e la vittoria contro la Gran Bretagna
Il loro presente, intanto, è sul quel gradino del podio, anche se il tempo per crogiolarsi nel bronzeo piacere è minimo, dato che le competizioni a squadre incombono. E quella maschile, addirittura, partirà già nella serata odierna. Ma la medaglia, appunto, è stata insegiuta e infine conquistata. E, dunque, va goduta appieno. Anche perché non era per nulla semplice resettare i pensieri dopo la dura sconfitta incassata in semifinale dagli Stati Uniti, vieppiù di fronte a quella Gran Bretagna che aveva dominato in lungo e in largo il round robin olimpico. E, invece, lei e lui sono sempre rimasti focalizzati sul ghiaccio, conducendo le danze e infine chiudendo con un risicato 5-3. "Questa medaglia vale più di quella di Pechino, perché questa volta avevamo tutti gli occhi addosso - l’analisi di Mosaner -. Ma siamo maturati: se quattro anni fa avessimo perso 3-4 partite non saremmo arrivati in fondo. Ci siamo compattati nelle difficoltà: una medaglia alle Olimpiadi è tanta roba!". Un pensiero sottoscritto anche da Constantini: "Dopo l’amarezza della semifinale è stato importante passare del tempo con le nostre famiglie, i nostri amici. Abbiamo allentato un pochino la tensione, abbiamo dormito e il mattino dopo abbiamo avuto un buon meeting in cui parlarci per capire cosa avesse funzionato e cosa no".
Dediche speciali e futuro della coppia azzurra
Così è maturato un condensato unico di emozioni, dalla vittoria sul ghiaccio al balzo sul podio. Culminato con le dediche di rito. Commovente quella di lui: "È per la mamma della mia ragazza, che purtroppo è mancata lo scorso anno e avrebbe voluto tantissimo esserci". Tenera quella di lei, che un attimo dopo la vittoria ha subito alzato l’indice verso la tribuna, dove sedeva l’amica Angela Romei, commentatrice Rai dopo l’esclusione dal team femminile in favore di Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico Marco, con annesse polemiche: "Avrei voluto condividere l’Olimpiade con lei, così non sarà ma la porto nel cuore insieme a me. È di supporto ed è stato bello averla comunque vicina". Due dediche speciali per una medaglia speciale. Forse l’ultima insieme, chissà. "Ma questo non è ancora il momento di fare valutazioni, a fine stagione vedremo", ha nicchiato Constantini. Già, chissà.
