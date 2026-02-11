La dura replica a Tomba, l'analisi dell'errore e le emozioni per il SuperG: parla Sofia Goggia

Dal record di tre medaglie olimpiche consecutive in discesa alla scivolata nella sua manche della nuova combinata a squadre, passando dal dramma dell’amica Lindsey Vonn alle punzecchiature di Alberto Tomba . C’è tutta Sofia Goggia in questo martedì cortinese che sembra d’essere in America. Quasi solo bandiere stelle&strisce in tribuna e vip lounge colme di signore urlanti con borsette e look che non passano inosservate. Una Goggia che dopo essersi scusata con Lara Della Mea, la compagna con la quale poteva giocarsi una medaglia e che non potrà neppure aprire il cancelletto ("mi starà aspettando in albergo col bastone"), è già proiettata al superG di domani, la sua carta d’oro. Che si giocherà davanti al presidente Sergio Mattarella. "Madona me’, sperem - sfodera il suo miglior bergamasco -. Giusto per non avere pressione... No, scherzo, è un motivo d’orgoglio, il riconoscimento di quello che abbiamo fatto in questi anni". E poi Sofia alla pressione c’è abituata, anche se sempre non ci sguazza. Tanto più ieri, a distanza ravvicinata da una domenica epica, tra l’incidente della Vonn, l’attesa in pista, la medaglia record e liberazione.

L’errore allo Scaradon e l’analisi della gara

"Una giornata complicata da gestire, già - ragiona Goggia -. Non per prendere scuse, ma non essere riuscita a ricreare la giusta tensione dentro di me è dovuto anche al dispendio energetico molto importante di domenica. In partenza non sono riuscita a ricreare la tensione necessaria per performare bene, nonostante fossi molto serena e concentrata. Peccato. La pista era bella anche se c’era poca visibilità. Ma la colpa è mia per come ho sciato". Sbagliando ancora allo Scaradon. "Ho saltato tanto e mi sono trovata troppo a destra. Ho provato a riprendere la linea, ma non avevo il punto di corda della curva e così ho preferito gestire la scivolata". Pensando alle gambe, martoriate da tanti incidenti. "A dire il vero il primo pensiero è stato per Lara. Un conto è correre per sé stessi, un conto farlo anche per un’altra compagna. Mi dispiace tanto per lei, anche perché avrebbe potuto provare la pista di slalom e arrivare alla sua gara più serena". Sofia però non fa sue le parole di Alex Vinatzer, che lunedì ha bocciato il nuovo format della combinata, spiegando il suo flop (costato la medaglia a Giovanni Franzoni) con il peso di non poter sbagliare per il compagno. "Mah, io almeno il compito a Lara non gliel’ho complicato: manco l’ho fatta salire per la gara... Per me invece è un format molto divertente e mi dispiace di essere uscita".