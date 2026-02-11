La dura replica a Tomba, l'analisi dell'errore e le emozioni per il SuperG: parla Sofia Goggia

Dal record di tre medaglie olimpiche consecutive in discesa alla scivolata nella sua manche della nuova combinata a squadre, passando dal dramma dell’amica Lindsey Vonn alle punzecchiature di Alberto Tomba. C’è tutta Sofia Goggia in questo martedì cortinese che sembra d’essere in America. Quasi solo bandiere stelle&strisce in tribuna e vip lounge colme di signore urlanti con borsette e look che non passano inosservate. Una Goggia che dopo essersi scusata con Lara Della Mea, la compagna con la quale poteva giocarsi una medaglia e che non potrà neppure aprire il cancelletto ("mi starà aspettando in albergo col bastone"), è già proiettata al superG di domani, la sua carta d’oro. Che si giocherà davanti al presidente Sergio Mattarella. "Madona me’, sperem - sfodera il suo miglior bergamasco -. Giusto per non avere pressione... No, scherzo, è un motivo d’orgoglio, il riconoscimento di quello che abbiamo fatto in questi anni". E poi Sofia alla pressione c’è abituata, anche se sempre non ci sguazza. Tanto più ieri, a distanza ravvicinata da una domenica epica, tra l’incidente della Vonn, l’attesa in pista, la medaglia record e liberazione.
L’errore allo Scaradon e l’analisi della gara
"Una giornata complicata da gestire, già - ragiona Goggia -. Non per prendere scuse, ma non essere riuscita a ricreare la giusta tensione dentro di me è dovuto anche al dispendio energetico molto importante di domenica. In partenza non sono riuscita a ricreare la tensione necessaria per performare bene, nonostante fossi molto serena e concentrata. Peccato. La pista era bella anche se c’era poca visibilità. Ma la colpa è mia per come ho sciato". Sbagliando ancora allo Scaradon. "Ho saltato tanto e mi sono trovata troppo a destra. Ho provato a riprendere la linea, ma non avevo il punto di corda della curva e così ho preferito gestire la scivolata". Pensando alle gambe, martoriate da tanti incidenti. "A dire il vero il primo pensiero è stato per Lara. Un conto è correre per sé stessi, un conto farlo anche per un’altra compagna. Mi dispiace tanto per lei, anche perché avrebbe potuto provare la pista di slalom e arrivare alla sua gara più serena". Sofia però non fa sue le parole di Alex Vinatzer, che lunedì ha bocciato il nuovo format della combinata, spiegando il suo flop (costato la medaglia a Giovanni Franzoni) con il peso di non poter sbagliare per il compagno. "Mah, io almeno il compito a Lara non gliel’ho complicato: manco l’ho fatta salire per la gara... Per me invece è un format molto divertente e mi dispiace di essere uscita".
Lindsey Vonn, le emozioni e l’atmosfera americana a Cortina
Vuole ritrovare il focus, Sofia. Quello messo a dura prova domenica dalla caduta (e dalle conseguenze per lei, con una catena di ritardi che l’ha penalizzata) dell’amica Lindsey Vonn e riacceso di notte per il suo messaggio globale. A poche ore dalla combinata. "L’ho letto alle cinque e mezza perché non riuscivo più a dormire - racconta la bergamasca -. Mi piange il cuore pensarla in ospedale con la tibia rotta a 41 anni quando aveva fatto tutta questa fatica per correre alle Olimpiadi, dove è uscita alla terza porta e s’è fatta male così, dopo aver dominato tutta una stagione in discesa. Mi dispiace tantissimo, ma condivido la sua filosofia: mai mollare, sempre provarci. Mi identifico". Anche se prende un po’ le distanze. "Avrei fatto come lei anch’io? Non lo so e spero di non ritrovarmi in quella situazione. In ogni caso a 41 anni non credo di vedermi sugli sci. Magari a Foppolo, da turista". Piste per gente come lei, pop. In tutti i sensi. Qui è un’altra cosa. E sembra di essere in America, non in Italia. "C’è la Shiffrin, siamo a Cortina - spiega Goggia -. Agli americani piace questo posto, la bella vita, le storia. Sicuramente per il superG ci saranno molti più italiani a tifare per noi, ma è anche vero che in Coppa del Mondo c’è molto più pathos, più gente. Con tutte queste restrizioni olimpiche, logisticamente venire qui non è semplice e anche i biglietti costano molto. C’è quasi un disincentivo a venire. Chiaro, siamo alle Olimpiadi, ma in Coppa c’è tanta più gente e tanto più tifo italiano".
Focus sul superG e la risposta ad Alberto Tomba
Un messaggio forte, come la risposta ad Alberto Tomba, per il quale ad accendere il braciere qui a Cortina avrebbe dovuto essere Gustavo Thoeni e non lei. "La decisione non è stata mia. Mi è stato proposto e io ho accettato" la risposta secca di Sofia, che vuole riportare il focus solo al superG di domani. La specialità in cui quest’anno ha conquistato l’unica vittoria (in Val d’Isère, il giorno dopo aver sprecato un successo fatto nella discesa). E nella quale è salita sul podio in tre delle quattro gare disputate. "Ho bisogno di recuperare le energie - saluta Sofia -. Ora mi riposo, al risveglio farò due curve di superG per attivarmi e poi dritta alla gara. Al di là dei risultati, che inevitabilmente condizionano, quest’anno in superG mi sono sentita meglio che in discesa. Diciamo che mi è entrato di più".
