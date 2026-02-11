Leerdam, il segreto dell'oro è italiano: "Ecco la differenza tra qui e la Cina". E Paul approva

Oro e record. Così la pattinatrice olandese Jutta Leerdam , compagna del noto youtuber Jake Paul , si è presa la scena di Milano-Cortina, dove sul ghiaccio dello Speed Skating Stadium nella specialità 1000 metri di short track, ha registrato il tempo da primato di 1:12.31. Un trionfo che "riscatta" l'argento a Pechino 2022 e che apre inoltre alla riconcilazione con il pubblico di casa, dopo la rottura causata dalla scelta di Leerdam di non rilasciare interviste ai media olandesi. Tuttavia, è all'Italia che Leerdam ha riservato un ringraziamento speciale per l'oro olimpico. Celebrata la medaglia, l'olandese classe '98 ha infatti condiviso con i propri fan un video in cui attribuisce alla pasta un merito non trascurabile.

Leerdam: "Ecco la differenza fra Italia e Cina"

Come raccontato dalla pattinatrice, ad avere giocato un ruolo chiave nella conquista dell'oro, sarebbe stata l'alimentazione osservata durante il soggiorno in Italia e fedele alla tradizione locale. Un aspetto che indirettamente avrebbe determinato il trionfo di Milano rispetto all'argento di Pechino. La ragione? I carboidrati. "La differenza più grande tra queste Olimpiadi e le ultime è che durante le ultime ho mangiato un sacco di insalate e durante queste ho mangiato un sacco di carboidrati", ha dichiarato con la medaglia al collo e il messaggio d'accompagnamento "carboidrati per vincere". E ancora: "Tantissima pasta, tantissimo pane, avena… e soprattutto la pasta. Ho mangiato quei tipi di pasta qui in Italia e hanno funzionato alla grande. Ricordatevi di mangiare, ragazzi". E il primo sostenitore della sua dieta non poteva essere che il compagno e futuro sposo Paul, che nel video interviene dicendo: "Va benissimo, tesoro. Hai bisogno di glucosio". Insomma, non solo tempi da record. Evidentemente anche i tempi di cottura della pasta hanno avuto il loro peso nella spedizione italiana di Leerdam.