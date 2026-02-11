Costantini e Mosaner fanno impazzire i social! Tra amore e odio, le reazioni alla coppia sportiva del momento

Nella cornice di queste Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, una coppia di atleti si è presa la scena. Parliamo di Stefania Costantini e Amos Mosaner , che hanno conquistato il bronzo sconfiggendo la Gran Bretagna per 5-3 nella Combinata di Curling. La coppia, oltre al risultato sportivo, sta facendo molto parlare di sé per via del loro rapporto. I sentimenti online sono divisi tra chi vede, e spera, in una frequentazione che vada oltre l'aspetto professionale, e chi invece nota atteggiamenti di antipatia. In un caso o nell'altro, Costantini - Mosaner conquistano i social, e c'è chi chiede la loro partecipazione al Festival di Sanremo.

Costantini-Mosaner: c'è chi ci voleva vedere amore...

Una parte degli utenti dei social spera in qualcosa di più del semplice rapporto professionale tra i due atleti azzurri. Non mancano i commenti che evidenziano gli sguardi tra i due durante la loro ultima intervista a seguito del bronzo conquistato. "C'è qualche gossip tra Mosaner e Costantini? Chiedo per un'amica", "Quindi c'è della maretta tra Costantini e Mosaner? Un motivo in più per shipparli", "Non separate questa coppia stupenda": questi alcuni dei commenti. I due però hanno già i rispettivi compagni: Stefania Costantini è fidanzata con il portiere di hockey su ghiaccio Domenico Dalla Santa, mentre Mosaner fa coppia con Alice Cobelli, partner in amore ma anche sul ghiaccio, prima della sua sostituzione proprio con la Costantini.

...e chi invece ci vede odio

Dalla parte opposta invece c'è chi nota momenti di attrito fra i due atleti, basandosi anche sui rumor che vedrebbero la coppia all'ultima apparizione sportiva insieme. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato direttamente Amos Mosaner, che ha spiegato come tra i due non ci sia un rapporto di amicizia e di come sia un bene che negli ultimi anni abbiano gareggiato poco insieme. La maggior parte degli utenti si è schierata a favore della Costantini, come dimostra la pubblicazione di un montaggio video che ritrae le gare in cui i due sono stati impegnati con in sottofondo le parole di "Esibizionista" di Annalisa, rivolte a Mosaner. "Lo sforzo psicofisico che ha dovuto fare stefania constantini per dare un abbraccio ad Amos Mosaner", collegato ad un video di allenamento estremo. Ma c'è anche chi non vuole credere a tutto ciò: "Non mi sentivo così dal giorno che scoprii che in realtà gli attori di 'Castle' non si sopportavano...".