Vonn, incubo senza fine. Terza operazione chirurgica: la foto dall’ospedale è impressionante

Post social della campionessa americana di sci, che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo la rovinosa caduta alle Olimpiadi di Milano-Cortina
2 min
Vonn, incubo senza fine. Terza operazione chirurgica: la foto dall’ospedale è impressionante© Redazione

Ancora un'operazione, la terza, per Lindsey Vonn. E' la stessa 41enne statunitense, con un post su Instagram che la vede su un lettino d'ospedale, ad aggiornare tutti sulle sue condizioni dopo la caduta nella discesa olimpica di domenica scorsa in cui ha riportato la frattura complessa della tibia della gamba sinistra. "Oggi ho affrontato il mio terzo intervento chirurgico e ha avuto successo. Oggi la parola "successo" ha un significato completamente diverso rispetto a pochi giorni fa. Sto facendo progressi e, anche se sono lenti, so che andrà tutto bene", scrive la Vonn, che si dice grata a "tutto lo straordinario personale medico, agli amici e alla famiglia che mi sono stati accanto, e alla meravigliosa ondata di affetto e sostegno arrivata da persone di tutto il mondo. Tanti complimenti anche ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del team Usa che stanno gareggiando, mi ispirano e mi danno qualcosa per cui fare il tifo".

Vonn in ospedale, mazzi di fiori per lei

La Vonn, dopo la caduta in discesa - a cui aveva preso parte nonostante la rottura del crociato anteriore al ginocchio sinistro - è stata portata all'ospedale Ca'Foncello di Treviso. E' stata lei stessa, poi, dalle sue pagine social ad informare sulle sue condizioni, postando una foto che la ritrae a letto in ospedale dove le sono arrivati moltissimi mazzi di fiori.

 

 

 

