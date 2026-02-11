Vonn, incubo senza fine. Terza operazione chirurgica: la foto dall’ospedale è impressionante

Ancora un'operazione, la terza, per Lindsey Vonn. E' la stessa 41enne statunitense, con un post su Instagram che la vede su un lettino d'ospedale, ad aggiornare tutti sulle sue condizioni dopo la caduta nella discesa olimpica di domenica scorsa in cui ha riportato la frattura complessa della tibia della gamba sinistra. "Oggi ho affrontato il mio terzo intervento chirurgico e ha avuto successo. Oggi la parola "successo" ha un significato completamente diverso rispetto a pochi giorni fa. Sto facendo progressi e, anche se sono lenti, so che andrà tutto bene", scrive la Vonn, che si dice grata a "tutto lo straordinario personale medico, agli amici e alla famiglia che mi sono stati accanto, e alla meravigliosa ondata di affetto e sostegno arrivata da persone di tutto il mondo. Tanti complimenti anche ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del team Usa che stanno gareggiando, mi ispirano e mi danno qualcosa per cui fare il tifo".