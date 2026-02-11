Voetter e Oberhofer, super doppio! Pazzesco oro nello slittino alle Olimpiadi Milano-Cortina

Arriva il terzo oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, il primo a Cortina. Merito di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che vincono nel nuovo Sliding Center la gara del doppio femminile di slittino. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina, e del bronzo olimpico in carica nello slittino Dominik Fischnaller, le azzurre portano così il terzo oro della spedizione italiana dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e quella dello short track nella staffetta mista. Argento alle tedesche Eitberger/Matschina e bronzo alle austriache Eigle/Kipp. Le azzurre, già in testa dopo la prima run, chiudono in 1'46"284, con poco più di un decimo di vantaggio sulle tedesche.
Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo arriva il titolo olimpico per la coppia di doppio femminile composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le azzurre hanno fatto segnare in entrambe le run il miglior tempo di manche. Con questo successo l'Italia vince complessivamente la 20esima medaglia olimpica nello slittino, consolidando la sua posizione come una delle nazioni più forti in questa disciplina. Il medagliere azzurro è attualmente a quota dodici: la terza medaglia dorata italiana và a sommarsi ai due argenti e i sette bronzi conquistati finora ai Giochi di Milano-Cortina, con l'Italia attualmente all'8° posto per medaglie ottenute.