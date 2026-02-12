Hockey fatale: latitante da 16 anni, arrestato alle Olimpiadi di Milano-Cortina: la clamorosa storia

La nazionale maschile slovacca di hockey su ghiacco ha esordito nel migliore dei modi battendo per 4-1 la Finlandia, balzando al primo posto del gruppo B: lo stesso dell'Italia , impegnata questa sera contro la temibile Svezia. Sono molti i tifosi della squadra accorsi dalla Slovacchia per sostenere la propria nazionale. Tra questi però è giunto a Milano anche un 44enne ricercato addirittura dal 2010, che è stato tratto in arresto ancor prima di poter assistere al match, peraltro, che la sua squadra del cuore ha dominato vincendo per 4-1. La Slovacchia dovrà quindi contare sul sostegno di un tifoso in meno.

La segnalazione e la cattura

Un latitante slovacco 44enne, ricercato da 16 anni, è stato bloccato a Milano dove era venuto per tifare la sua nazionale di hockey su ghiaccio impegnata nelle Olimpiadi invernali. L'uomo risultava colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un alert pervenuto da una struttura ricettiva in zona Baggio: deve scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Il soggetto è stato accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore. L'uomo è stato bloccato ieri in mattinata all'interno di un camping in via Ajraghi, e non ha opposto resistenza. Non si può escludere che l'uomo, assente dall'Italia da tempo, non fosse nemmeno a conoscenza del provvedimento.